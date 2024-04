Daniel Baciu a spus marți, pe 2 aprilie, că nu există probleme privind achitarea acestor pensii.

„În momentul de față, nu am o statistică câte pensii au întârziat în teritoriu. Credeți-mă că și eu am sunat în teritoriu, prin județele unde am sunat nu sunt probleme cu achitarea acestor pensii.

Suntem în plin proces de achitare a acestor pensii. Termenul de livrare conform convenției pe care o avem încheiată cu Compania Națională Poșta Române, este 1-15 a fiecărei luni.

Ne aflăm în acest interval în momentul de față și suntem în plin proces de achitare a acestor pensii. Nu avem o statistică. V-am zis, eu am sunat și exact pe unde am sunat nu au fost probleme în achitarea acestor pensii”, a declarat el la Antena 3 CNN.