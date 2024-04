Angajaţii de la Poșta Română au recurs la o metodă inedită de a protesta pentru salariile mici pe care le primesc în cadrul companiei. Ei au trimis scrisori către Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă. În textele trimise se regăsesc câştigul lunar de 2100 de lei net și mesaje precum „Ne-a ajuns cuţitul la os” sau „Suntem săracii României”.

Salariați la Poşta Română care se află de luni în grevă generală din cauza salariilor mici, au transmis individual scrisori către liderii coaliţiei de guvernare Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă.

Mai mult de atât, reprezentanţii BNS (Blocului Naţional Sindical) au anunţat că în cadrul unei campanii fără precedent, angajaţii Poştei Române, vor trimite mii de scrisori către cei doi lideri de partide. Fac asta pentru a le atrage atenţia acestora cu privire la salariile pe care le au.

O astfel de scrisoare este semnată de un angajat al Poştei Române care lucrează la companie de 30 de ani şi are un salariu de 2100 de lei net.

“Mă număr printre lucrătorii de la Poştă, care batem ţara în lung şi în lat, indiferent de vreme, care avem grijă ca pensiile şi ajutoarele sociale să ajungă la timp şi în siguranţă la milioane de cetăţeni şi avem, de fiecare dată, o vorbă bună şi un zâmbet pentru persoanele în vârstă, uitate de copii şi nepoţii lor.

Poate aţi uitat că în pandemie ne-am făcut treaba, cu toate că, pentru munca noastră şi pentru riscurile la care am fost supuşi, bani în plus nu am primit. Noi n-am primit nici măcar un mulţumesc din partea autorităţilor acestei ţări. Însă, nu ne-am dat bătuţi şi ne-am dus mai departe misiunea noastră esenţială: am continuat să livrăm, să fim acolo pentru cei care depind de serviciile noastre”, se arată în scrisoare.