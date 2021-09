Gabriela Prisacariu și Dani Oțil sunt extrem de fericiți, dar întâmpină o mare problemă. Prezentatorul a mărturisit la TV că nu-i poate alege un nume fiului său din cauza rudelor și a prietenilor.

Deși Gabriela a mărturisit recent că băiețelul său, care cântărește deja trei kilograme și 500 de grame, are, pentru moment, numele de „Cârcel”, căci de-a lungul celor nouă luni s-a tot confruntat cu astfel de probleme, toată lumea așteaptă să afle care va fi adevăratul nume purtat de copil.

Dani Oțil și Gabriela Prisacariu, probleme înainte de nașterea copilului

Dani Oțil și soția sa se confruntă cu această problemă din cauza prietenilor și a rudelor, care au pus deja stăpânire pe cam toate numele dorite de ei. Problema nu ar fi asta, dacă cei apropiați ar folosi aceste nume pentru copiii lor, însă ei și-au numit animalele de companie, exact cu numele pe care Dani și Gabriela le-au pus pe listă pentru primul lor copil.

„Dragii mei, trăiesc o dramă în prag de naștere a copilului. Trebui să vă mărturisesc că jumătate din numele pe care le-am pus pe o foaie de hârtie pentru copil… Copilul nu are nume deocamdată, îl cheamă „Cârcel”, nume de cod, iar domnul doctor, care ne este și prieten, a scris în druptul numelui pe fișe, copilul fără nume, căci a zis că nu poate, nu se cade să scrie „Cârcel”. Dar jumătate din numele pe care mi le-am propus sunt date de prietenii și rudele mele câinilor lor! Că nu le mai zice acum la câine Lăbuș, Rex sau Lesi, acum le zice Artur, nu mai poți!”, a spus Dani Oțil.

De asemenea, Gabriela Prisăcariu le-a povestit fanilor, în luna august, că se confruntă cu mici probleme de sănătate în timpul sarcinii.

Aceasta le-a spus internauților că i s-au umflat mâinile și picioarele. Cu toate acestea, soția lui Dani Oțil nu se panichează, subliniind că aceste probleme sunt normale într-o sarcină.

„Singurul lucru care mă deranjează deocamdată este faptul că mi s-au umflat picioarele, mâinile, mă dor, dar cred că este ceva normal și am multe kilograme în plus. La ultima cântărirea aveam plus 17 kilograme”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instastory.

Sursa foto: Facebook