Preferata lui Liviu Dragnea, numită secretar de stat la Justiție, deși guvernul este demis!

Fostul europarlamentar PSD Gabriela Zoană a fost numită secretar de stat la Ministerul Justiţiei, printr-o decizie a premierului demis Viorica Dăncilă. Decizia Vioricăi Dăncilă a fost publicată marţi în Monitorul Oficial.

Gabriela Zoană s-a născut la 15 iunie 1979, la Cungrea, în judeţul Olt. A studiat Dreptul la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 2001, iar apoi a urmat cursuri de specializare: Drept comunitar european (2001) şi Drept privat (2003) la Universitatea din Bucureşti, conform CV-ului personal publicat pe site-ul Parlamentului European, europarl.europa.eu.

În 2003, ea a obţinut o licenţă în Ştiinţe economice la Academia de Studii Economice. A mai urmat un curs de formare ca mediator (2005) şi un program de perfecţionare ca manager, organizat de Summer University for Democracy of the Schools of Political Studies of the Council of Europe – Strasbourg, Şcoala Europeană „Ovidiu Şincai” şi Universitatea pentru Democraţie – Consiliul Europei (2008).

În anul 2008 a absolvit cursurile de master la Şcoala de Studii Academice Postuniversitare „Ovidiu Şincai” din Bucureşti, iar în 2010 – titlul ştiinţific de doctor din partea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti.

A mai urmat cursuri de specializare în competenţe antreprenoriale (2013), competenţe sociale şi civice (2013), politică externă şi diplomaţie (Institutul Diplomatic Român, 2013), cursurile modulului „L’ administration publique moderne et efficace” (L’ Ecole Nationale d’Administration (France) /Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 2015), cursurile de specializare „Leadership şi Management în Administraţia Publică” (2015).

Gabriela Zoană a fost avocat în cadrul Baroului Argeş (2003 – 2013), practician în insolvenţă (2009 – 2013), mediator (2005 – 2013), arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Argeş (2008 – 2013), membru în Comisia juridică a Consiliului Local Piteşti (2012 – 2014). Între 2013 şi 2018 a ocupat funcţia de director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

La 31 ianuarie 2018, conform site-ului www.gabrielazoana.ro, a preluat mandatul de europarlamentar din partea PSD.

