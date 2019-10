Dăncilă, scoasă din schemă! Klaus Iohannis a lăsat-o fără replică VIDEO

Înainte de Consiliul European, șeful statului a declarat că îi va transmite Ursulei von der Leyen că sub nicio formă nu poate accepta un comisar european din partea unui guvern demis. Iohannis a mai precizat că guvernul Dăncilă reprezintă un blocaj și că îi va propune președintelui CE să aștepte până la învestirea noului guvern.

„Adineauri am avut o întâlnire, la intrare. O să mai avem cel puțin o întâlnire în marja Consiliului de astăzi și mâine. O să discut cu doamna Von der Leyen. Este din partea noastră, din păcate, un blocaj, care se numește Guvernul Dăncilă. Eu o să mă opun ferm la așa ceva, fiindcă un guvern care a fost demis de drept în parlamentul României nu poate să facă propunere în numele României, pentru următorul mandat al Comisiei, în care cu certitudine acest guvern nu va avea niciun rol. Nu o să discut despre nume de posibile propuneri, dar îi voi spune foarte clar doamnei președinte ales că nu pot accepta ca un guvern demis să facă o propunere care să fie și acceptată. Despre portofoliu, sigur, eu am mai discutat cu doamna von der Leyen și m-a asigurat că portofoliul care a fost alocat pentru România rămâne valabil. Nu am niciun motiv să cred că acum apar schimbări unilaterale”, a declarat Klaus Iohannis, înaintea participării la Consiliul European.

Președintele Klaus Iohannis participă, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. În cadrul reuniunii se vor discuta subiectele aflate pe agendă precum viitorul buget multianul al UE pentru perioada 2021-2027, ultimele evoluții privind retragerea Marii Britanii din UE și relația cu Turcia.

Iohannis a transmis un mesaj pe Twitter despre cum a decurs întâlnirea cu șefa CE.

”O întâlnire foarte bună cu președintele ales al Comisiei Europene, înaintea unui intens Consiliu al UE”, a transmis președintele României, semn că cererea sa a fost acceptată.

De asemenea, Iohannis a precizat că îi va cere președintelui CE să aștepte până la învestirea noului Guvern.

„Asta este varianta ideală și eu sper să înțeleagă toate părțile implicate, în speță Parlamentul României, că nu putem să ne jucăm cu regulile democrației”.

Șeful Statului a mai spus că propunerea candidatului Dan Nică a fost deja respinsă încă de prima dată de către Comisia Europeană.

„Există din capul locului un răspuns la acea propunere. Încă de prima dată persoana propusă a fost respinsă. Eu sper să nu ajungem în situația total de nedorit să nu se poată progresa pe formarea Comisei din cauza României. Eu totuși sper să avem suficientă luciditate în Parlament”, a mai spus Iohannis.

Ursula von der Leyen, preşedintele-ales al Comisiei Europene , a declarat, joi, că procedurile desemnării comisarilor europeni de către România, Ungaria şi Franţa sunt încă deschise.

