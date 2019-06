Liderul social-democraţilor dâmboviţeni, Rovana Plumb, a anunţat, luni seara, într-o conferinţă de presă, la Târgovişte, că şi-a depus mandatul în cadrul Comitetului Executiv Judeţean, în care s-a făcut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii săi din organizaţie au reconfirmat-o ca preşedintă a PSD Dâmboviţa, relatează agerpres.

”Pentru că am simţit nevoia şi mi se pare firesc după un astfel de rezultat. Nu sunt mulţumită de acest rezultat, cred că fiecare dintre noi putea să facă mult mai bine şi mult mai mult. Am simţit nevoia să îmi depun acest mandat, aşa mi se pare democratic, aşa mi se pare normal, firesc într-o organizaţie în care preşedintele şi nu numai, toată echipa de conducere, are o responsabilitate, nu numai faţă de colegi, ci de cetăţeni”, a spus Rovana Plumb, despre motivul depunerii mandatului.

Acesta a adăugat că organizaţia o susţine pe Viorica Dăncilă la conducerea PSD iar PSD Dâmboviţa va avea 143 de delegaţi la Congresul Extraordinar al PSD din 29 iunie.

”Din punctul meu de vedere, organizaţia PSD Dâmboviţa consideră că premierul României trebuie să fie şi preşedintele partidului. Sigur, dacă mai sunt şi alte opinii, dar acesta este curentul majoritar. Cel puţin în ceea ce mă priveşte, cu o experienţă de 25 de ani, părerea mea şi propunerea mea a fost ca premierul să fie şi preşedintele partidului. Da, o susţinem pe Viorica Dăncilă”, a spus Rovana Plumb.

