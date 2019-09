Guvernul se laudă cu o creștere economică acclelerată, printre cele mai ridicate din Europa, dar realitatea este cruntă. Ne află la un pas de dezastru. Ultimele cifre de la Institutul Național de Statistică au fost comentate de către liberalul Florin Cîțu. Acesta lansează un atac furibund la adresa premierului Viorica Dăncilă.

Cifrele din sectorul industrial l-au revoltat pe senatorul PNL. Sunt cifrele dezastrului. Practic, PSD a îngropat acest sector care s-a prăbușit. “INS ma CONFIRMA: PSD a INGROPAT sectorul industrial!

In doar doi ani de zile dinamica productiei industriale s-a prabusit de la 15% pe an la -6.4% pe an.

Este exact rezultatul pe care l-am estimat ca urmare a implementarii programului de guvernare al PSD.

Viorica iti CER sa iesi si sa le explici public romanilor cum poate cineva care a INGROPAT sectorul industrial sa fie presedintele Romaniei.

Ai curaj sau te ascunzi in spatele bichonului?

#NuLuamPrizonieri #RomaniiTrebuieSaStie

sursa INS : „Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială a scăzut cu 3,0% ca serie brută şi cu 6,4% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate””, a scris liberalul pe o rețea de socializare.

Te-ar putea interesa și: