Viorica Dăncilă se situează pe ultimele locuri în intenția de vot la alegerile prezidențiale în singurul sondaj de opinie făcut public care a măsurat-o și pe șefa PSD.

Potrivit ultimului sondaj IMAS, Viorica Dăncilă era cotată cu 6,7% din intențiile de vot, situându-se pe locul cinci în clasamentul posibililor prezidențiabili. Sub Viorica Dăncilă se află trei lideri de partide: Dan Barna (USR) – 5,3%, Kelemen Hunor (UDMR) – 1,8% și Eugen Tomac (PMP) – 1,6%.

În același sondaj IMAS de luna trecută, președintele Klaus Iohannis domină clasementul, cu 42,4% în intențiile de vot, la mare distanță de următorul clasat, Călin Ppescu Tăriceanu, cotat cu 15,5%. Liderul ALDe este urmat de liderul Pro România – Victor Ponta, cu 14,1% și liderul PLUS – Dacian Cioloș, cu 12,7%.

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat joi că, în cazul în care partidul îi va cere, va candida la alegerile prezidenţiale, dar, în acest moment, opţiunea sa este de a merge „în spatele altui candidat”.

„Nu am luat încă în calcul acest lucru, am considerat că voi merge cu un candidat, iar eu, ca prim-ministru, preşedinte al PSD, îl voi sprijini cu toate forţele, cu tot partidul, astfel încât să câştige alegerile prezidenţiale, dar nu vreau să se creadă că sunt un om laş. Dacă partidul îmi va cere acest lucru şi va crede că este singura soluţie, voi accepta ceea ce spune partidul, dar, în acest moment, eu cred că este bine să avem un candidat şi eu să sprijin acel candidat. Pentru noi este important să mergem cu persoana care are încrederea partidului, care va fi susţinută de către toate organizaţiile, care va crea acel val de încredere de care vorbim, atât din partea membrilor noştri, simpatizanţilor noştri, dar şi a altor cetăţeni, pentru că eu sper într-un scor bun”, a afirmat Dăncilă, la DC News

