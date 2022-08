Dana Rogoz a decis să își deschidă sufletul în fața fanilor ei și să le împărtășească acestora prin ce trece. Actrița a ales să povestească totul pe Facebook. Într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare, ea a precizat că trece prin momente extrem de tensionate. Acest lucru se petrece de când a aflat că o persoană extrem de apropiată și dragă sufletului ei a ales să părăsească România.

„Nici nu știu cum să încep… Hai să întru direct în subiect: unul dintre frații mei, Radu, pleacă din țară fără bilet de întoarcere. Pentru o perioada de timp, nu se știe cât de lungă, va locui împreună cu prietenă lui în Lisabona. Și deși eu am fost întotdeauna cea care i-a încurajat să plece, având job-uri care le permit să lucreze de oriunde din lume, acum că se întâmplă…. ah… e mai greu decât mă așteptăm”, a dezvăluit aceasta.

Dana Rogoz, amărâtă peste măsură de plecarea fratelui ei

Vedeta a recunoscut că cel mai tare o doare faptul că fratele ei va pleca în Portugalia iar acest lucru presupune că nu va mai fi acolo lângă ea, la distanță mică, și că nu îl mai putea vedea ori de câte ori va simți nevoia.

„Sigur și fratelui meu îi e greu, deși nu o recunoaște. Dar și mie îmi e! Da, sună super egoist, îmi dau seama, dar gândul că fratele meu nu va mai fi în același oraș cu mine, că nu ne vom mai putea vedea așa, spontan, cum o făceam de câte ori aveam chef, mă întristează. Am tot amânat să mă gândesc la acest moment, să analizez ce simt, deși știam că plecarea se apropie. Rațional – mă bucur foarte mult și știu că e cea mai bună decizie pentru ei. Emoțional – hmmm…. Și cumva am înțeles ce simt în momentul în care Vlad m-a întrebat: „Și când se întoarce Dodo?” De revenit, va reveni de sărbători prima oară. Dar știu de pe acum că aceste întoarceri în țară, în vacanțe sau în anumite weekenduri, vor fi o alergătură și o sforțare de a bifa câte o întâlnire cu fiecare dintre noi, cei din familie, cu prietenii lui, hai și o bere acolo, hai și o masă dincolo și hai cine mă duce înapoi la aeroport. Adică timpul ăla al nostru nu va mai fi niciodată la fel. Chiar și când ne vom vedea, va fi sub presiunea „reîntâlnirii perfecte”, a comentat îndrăgita actriță.

De ce a refuzat vedeta să dezvăluie ceea ce simte

Dana Rogoz a mai arătat ca a avut o ultimă întâlnire cu frații ei înainte de plecarea lui Radu în Portugalia. Ea a admis că nu și-a dorit să-l încarce, motiv pentru care a ales să nu dezvăluie ce sentimente o încarcă.

„Aseară ne-am văzut toți 3, frații, la cină de dinaintea plecării. Și am vorbit numai tâmpenii, așa cum facem de fiecare dată, fiind prea lași în a discuta în profunzime subiectul plecării. Nu i-am zis ce simt, că nu vreau să îl încarc și cu ale mele. Nu i-am zis nici că Vlad plânge de fiecare dată când își aduce aminte că Dodo pleacă. Dar sper din suflet să le fie bine amândurora acolo, să se adapteze rapid, să își facă prieteni și ….să treacă repede timpul până la Crăciun”, a mai spus ea pe Facebook.