Dana Rogoz suferă de o boală cumplită. S-a aflat totul chiar acum. Actrița a dezvăluit totul pe pagina sa Instagram. Reacția ei a venit după ce cei care îi urmăresc contul de socializare au scris tot felul de comentarii legate de modul în care reușește să se mențină slabă.

Cei care îi urmăresc contul de Instagram s-au întrebat dacă nu cumva problema de sănătate cu care ea se confruntă, și anume, o afecțiune a tiroidei, au avut ca rezultat și kilogramele deloc multe la număr pe care le afișează vedeta. După ce un fan a rugat-o pe vedetă să dezvăluie secretul dietei pe care o ține, internauții au ținut să intervină. Ei au spus că acesta suferă de tiroidă și că nu are ce sfaturi să dea.

Dana Rogoz a dat detalii importante

Imediat, Dana Rogoz a reacționat.

”Doamne, în ce te bagi…Eu am tiroidă autoimună, adică probleme legate de hipotiroidism mai degrabă, adică aș putea avea tendințe de îngrășare. Deci argumentul cu tiroida e în această situație rupt de realitate”, a fost răspunsul actriței.

Trebuie însă subliniat că Dana Rogoz suferă de o anumită afecțiune a tiroidei. Se numește Hashimoto și este frecventă în rândul femeilor. Această boală poate să declanșeze fluctuații de greutate sau stări de oboseală.

“Și asta contează (nr. în privința numărului de kilograme), sunt pe tratament. Nu simt momentan așa zisele perioade de îngrășare care sunt cumva specifice bolii, deși, dimpotrivă, toată lumea crede că eu am hipertiroidism, pentru că sunt slabă, dar de fapt am hipotiroidism. În schimb, simt schimbări la textura pielii, simt că se usucă mai tare, am alte probleme asociate. Sau pot să am stări mai proaste și de obicei atunci îmi verific analizele și văd dacă e cazul să îmi măresc doza de tratament”, spunea Dana Rogoz, în 2019, pentru viva.ro.

În februarie, anul trecut, Dana Rogoz și-a făcut control și a aflat că are un risc crescut de a dezvolta, în viitor, diabet de tip 2.

Sursă foto: unica.ro