Dana Rogoz, una dintre cele mai îndrăgite bloggerițe din România, a postat o fotografie din vacanța pe care a avut-o în Grecia, împreună cu familia. Aceasta a fost în Atena și nu a putut să rateze o vizită la Acropole.

După ce a postat imaginea pe rețeaua de socializare, fanii s-au grăbit să o certe pe vedetă deoarece sistemul de purtare folosit pentru fiica sa, Lia, nu este unul de calitate.

Răspunsul dur al Danei Rogoz vine în contextul în care vedeta a postat la descrierea pozei faptul că sistemul de purtare a fost oferit de către autoritățile de la Acropole, deoarece acolo mersul cu căruciorul este interzis.

„Nu cred că mă urmărești și nu cred că ai citit descrierea fotografiei până la capăt. Ăsta a fost un sistem pe care ni l-au pus la dispoziție la Acropole, unde nu ai voie cu căruciorul. Nu înțeleg ce nu înțelegi. Am Manduca XT – cu care o poarta Radu si un Artipoppe cu care o port eu. Mie mi se pare mai usor sa imi pun singura Artipoppe-ul ca idee, fata de Manduca. In schimb, ea nu a fost niciodata vreo mare fana a purtatului, preferand carcuciorul. De aceea in aceasta scurta vacanta nu am luat cu noi niciun sistem. Altceva mai vrei sa stii?”, a răspuns Dana Rogoz comentariilor pe care le-a primit.