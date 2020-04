„Dacă m-aș infecta până la nașterea ta, cum oare aș putea eu rezista stand în altă camera decât ține? Cum să nu pot eu să te pup și să te miros și să te strâng la pieptul meu fără nicio teamă?! Cum?! Știi, după cezariană nu voi fi în cea mai bună formă fizică, și sper din tot sufletul să mă descurc, să pot avea grijă de tine cât mai repede și fără alt ajutor. O să îmi lipsească mult tatăl tău în acele momente, știu deja”, a scris Dana Rogoz pe blogul său.

Aceasta mai scrie că de frică să nu se infecteze a decis să nu iasă din casă decât pentru a merge la medic.

„Când am mers la primul control după o perioadă lungă de izolare, am avut în minte aceste întrebări. M-am protejat cum am știut mai bine: am purtat mască, am așteptat în mașină până mi-a sosit rândul, am păstrat distanța între mine și toți ceilalți pe care i-am întâlnit în drumul meu și m-am dezinfectat pe mâini până am făcut răni. (…)

Trebuie neapărat să rămânem sănătoase! De aceea nu ieșim din casă decât pentru a merge la medic. Chiar acum câteva zile am trecut pentru prima oară prin cortul de triaj înainte să întru în spital. Doamne, ce ciudat a devenit dintr-odată totul! La început aveam foarte puternică senzația că e un vis, din care cineva mă va trezi. Căci nu se poate să ni se schimbe tuturor viață peste noapte”, a mai scris vedeta.