Este vorba despre câinele familiei sale, „un ciobănesc mioritic uriaș”, de care toți erau extrem de atașați. În postare, Dan Negru amintește că acesta era singurul său prieten. Prezentatorul TV a postat un mesaj emoționant, de adio, pentru cel care i-a fost alături timp de 16 ani.

„Mi-am pierdut în dimineața asta singurul prieten. 16 ani eu am fost întreaga lui lume si el a fost „omul” meu preferat. Am întâlnit mulți oameni care de departe păreau ceva și de aproape erau altceva. Câinii sunt așa cum par…Îi spuneam Google și-l alintam Pufi. Era un ciobănesc mioritic uriaș și pentru mine, Pufi avea blană in loc de aripi. 16 ani am fost împreună. A fost singurul care cerea puțin și merita mult… De azi, pe lângă tata și bunici, mai am și un câine care mă așteptată…MULȚUMESC pentru toți ani ăștia !Pufi e de azi dincolo de soare…”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Alături de acest mesaj emoționant, Dan Negru a postat și o fotografie în care îl putem vedea alături de câinele său, Pufi.

Mesaje emoționante de la fani

Dan Negru a primit numeroase mesaje de încurajare și condoleanțe din partea urmăriorilor săi.

„Cea mai grea despărțire.. Recunosc cel mai de încredere suflet este.. Câinele

Drum lin către stele suflet frumos! Acum doarme in sufletul tău, se mai trezește din când în când, doar să îți transmită că e cu tine și e bine! O spun din experiență proprie….Multă putere sufletească îți doresc!

Bună dimineața! Am avut am pierdut. Știu prin ce treci. Doare doare cumplit!

Cuvintele sunt de prisos!

Uneori cred,ca animalele care ne sunt alături ani buni merita mai multe lacrimi decât unii oameni care ii consideram prieteni.

Drum lin spre lumina,Pufi!”, sunt câteva dintre mesajele de încurajare ale oamenilor pentru Dan Negru.

Sursa foto: Dreamstime