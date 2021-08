Dan Negru anunţă că miercuri, 25 august, este o zi istorică!

Dan Negru: Republica Moldova poate ajunge acolo unde România nici măcar nu mai visează

Vedeta Antena 1 scrie pe pagina sa de Facebook că, în timp ce “România e out din fotbalul european, Moldova e la un pas să aibă o echipă in Champions League”.

Este vorba despre Sheriff Tiraspol, care joacă miercuri returul cu Dinamo Zagreb. În meciul tur, echipa din Republica Moldova s-a impus cu 3-0, aşa că are şanse mari să ajungă în grupele Ligii Campionilor.

Dan Negru spune că ştie bine oraşul Tiraspol şi campionatul de fotbal al Moldovei, “cu meciuri anchetate de poliție și cu jucatori neplătiți”. Însă iată că o echipă de peste Prut este gata să ajungă “acolo unde unde fotbalul românesc nici măcar nu mai visează”, mai scrie vedeta TV în mesajul postat pe Facebook.

Sheriff Tiraspol are un lot plin de jucători străini, majoritatea din Africa sau America de Sud, transmite Digisport. Campioana Moldovei este cea care eliminase în turul anterior pe Steaua Roșie Belgrad. Sheriff Tiraspol a mai ajuns şi în grupele Europa League în sezonul 2017-2018.

Mesajul integral al lui Dan Negru

“E o zi istorică azi!

Dacă România e out din fotbalul european, Moldova e la un pas să aibă o echipă in Champions League.

Pentru sportul de peste Prut, azi poate să fie o zi istorică, Sheriff Tiraspol joacă returul cu Dinamo Zagreb după ce in tur a bătut cu 3-0!

Croația e vicecampioană mondială, de acolo vine Dinamo Zagreb.

Nu mă intersează tărăboiul politic, il știu bine, lucrez in tv la Chișinău de vreo 15 ani și am văzut Tiraspolul. Am văzut acolo, pe strazi, și soldați cu arme și statuile lui Lenin.

Dar Sheriff joaca in Campionatul Moldovei care, așa cum e el, vai mama lui, cu meciuri anchetate de poliție și cu jucatori neplătiți, o să dea in seara asta o echipa de Champions League.

Acolo unde fotbalul românesc nici măcar nu mai visează.”

Sursa foto: Dreamstime