Acuzații extrem de grave la adresa lui Nicușor Dan. Primarul General intenționează să externalizeze curățenia din parcurile Capitalei, de care nu se vor mai ocupa companiile municipale ale primăriei.

El dă vina pe companiile din subordinea Primăriei Generale pentru faptul că parcurile sunt degradate și murdare.

Astfel, echipele primăriei, însoțite de primarul Nicușor Dan, care este și directorul interimar al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement, au început luni de dimineață curățenia în Parcul Cișmigiu.

Înainte de startul operațiunii, primarul a explicat de ce s-a ajuns în situația în care parcurile sunt degradate și murdare.

”Nu este un an, sunt 10 luni, m-am implicat și am crezut că problema va fi rezolvată… Au avut un plan de acțiuni cu bani, cu suprafețe. Am făcut și o rectificare și am dat mai mulți bani la parcuri.

Este o vină comuna a direcției ALPAB și a companiei de parcuri care nu a făcut lucrurile așa cum trebuia”, a explicat Dan.

A se externaliza sau a nu se externaliza

El a anunțat că serviciul curățenie în parcuri ar putea fi externalizat:

”Externalizare înseamnă să facem o achiziție publică… Dacă vom lua această decizie înseamnă o firma să facă curat pe alei, pe iarbă, să golească coșurile de gunoi”, a spus Nicușor Dan, potrivit antena3.ro.

Declarațiile sale au provocat reacția rapidă a Gabrielei Firea, care îl acuză că scopul amânării curățeniei în parcuri a fost tocmai pentru a găsi un motiv ca să se renunțe la serviciile companiilor municipale, pentru a putea fi externalizată întreaga operațiune.

Iar de externalizare vor profita firme apropiate ale oamenilor din conducerea primăriei, așa cum s-a mai întâmplat și înaintea mandatului său, a acuzat Firea.

”Revin firmele căpușă în Primăria Capitalei! A anunțat azi primarul “externalizarea întreținerii parcurilor”. Să plătească firmelor-prietene de trei-patru ori mai mult decât companiilor municipale!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.