Nicușor Dan se află la sediul ALPAB la momentul transmiterii acestei știri, potrivit unor surse Capital.ro. Edilul a făcut o inspecție inopinată în dimineață asta, pentru a-i tragă la răspundere pe cei din instituție cu privire la situația parcurilor din București. Mai mult, edilul o să iasă la declarații după ce termină vizita de joi.

Nicușor Dan caută responsabilii pentru situația dezastruoasă a parcurilor din București

După ce a primit numeroase plângeri cu privire la starea precară a principalelor parcuri din Capitală, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a descins joi dimineață la Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB). Conform unor surse din administrația PMB, vizita lui Nicușor Dan nu a fost anunțată, iar angajații ALPAB au fost luați pe nepregătite.

Primarul Bucureștiului caută, la revenirea din concediu, vinovații pentru situația dezastruoasă a parcurilor din București, iar vizita inopinată ar putea să aibă consecințe majore în plan administrativ și s-ar putea lăsa cu demiteri. Unul dintre parcurile aflate într-o stare gravă este Parcul Cișmigiu. Situat în centrul Capitalei, parcul a fost lăsat în paragină.

Asociaţia Peisagiştilor din România (AsoP) a propus Primăriei Capitalei realizarea unei colaborări pentru reabilitarea lui. Mai exact, AsoP şi-a arătat disponibilitatea pentru a asigura expertiza necesară pentru elaborarea şi implementarea unui plan de gestionare adecvat. În acest context, fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, îl critică din nou de Nicuşor Dan. „Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? La aproape un an de mandat, realizarile lui Nicusor Dan sunt zero! Domnu’ Orban, va simtiti bine? Sunteti ok cu lenesul satului?”, se întreabă senatorul PSD.

Sursă foto: Dreamstime