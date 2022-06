Armata Rusiei continuă să piardă oameni importanți! Recent, alți doi generali ruși au fost lichidați de forțele ucrainene în regiunea sudică Herson.

Unul dintre cei doi ruși ucişi a fost un general al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, însărcinat cu organizarea referendumului pentru anexarea regiunii sudice Herson la Rusia.

Informația a fost transmisă recent de consilierul prezidenţial ucrainean Oleksii Arestovici într-un interviu acordat unui post de televiziune din Belarus.

Two #Russian generals, one of them an FSB general responsible for organizing a „referendum” on the region’s joining the Russian Federation, were slain in #Kherson region. This was reported by Alexey Arestovych, adviser to the head of the #Ukrainian presidential office. pic.twitter.com/0zwq8VK9Hz

— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2022