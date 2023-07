Ana Maria Cîrstea este o tânără cântăreață de muzică populară care s-a făcut remarcată după o colaborare cu Vali Vijelie. Povestea artistei este una extrem de emoționantă. Ea a fost părăsită de tată când era mică și a trecut prin momente dificle, recunoscând că au fost zile în care nu a avut ce să mănânce.

O operație i-a pus viața în pericol

Mai mult, în urmă cu ceva ani, artista a măsrturisit că a ajuns pe masa de operație, pentru o problemă aparent banală, dar care s-a dovedit a fi mult mai complicată. Cântăreața a declarat că atunci viața i-a fost pusă într-un mare pericol.

„Am avut o intervenție de eliminare a unui chist. Aparent mic, banal, de grasime. Acest chist s-a descoperit a fi de origine infecțioasă. S-a întâmplat ca pe masa de operație să-mi crească pulsul, medicii s-au speriat puțin. Nu știu ce era cu mine, dintr-o dată mi-a amorțit capul. Exista riscul ca la anumiți pacienți, chiar și ansestezia locala să dea anumite stări. Pulsul tot creștea, echipa medicală încerca să mă liniștească, însă vedeam că este agitație în jurul meu.

Asistentele ma țineau de mână, încercau să ma linistească, să vorbească cu mine. Am auzit că am pulsul 130, el tot creștea, însă nu mi-au mai spus până la cât. Eu sunt alergică la anumite substanțe din medicamente, le-am spus una dintre substanțe, însă pe cealaltă nu o știam. Am avut norocul ca medicii și asistentele să fie super profesioniști și să știe exact ce să facă în acea situație.”, a declarat Ana Cristina Cîrstea.

Cântăreața a trecut prin clipe de coșmar

Ana Cristina Cîrstea a mărturisit că această experiență a fost una traumatizantă. Mai mult, în urmă cu mai mulți ani, artista a trait clipe de groază în aceelași sipital, tot pe masa de operație. Cântăreața a suferit o ruptură a pleurei de pe plămâni. Atunci plămânul a fost invadat cu lichid și aer, iar artista nu mai putea respira.

„Traumatizant pentru mine a fost faptul că în același salon, în aceași sală de operații am fost și în urmă cu mai mulți ani, atunci cănd m-am operat la plămâni. Am rezistat cu greu în spital, retrăiam momentele când mă plimbam, pe aceeași sectie, cu bagajul de oxigen.

La plămâni am fost operată de 2 ori, la a doua operație am stat cam 7 ore în sală, a trebuit să-mi scoată plămânul și să-mi lipească pleura cu niște capse de titan. Am suferit de promotora spontano, însă nu am avut nici o traumă, nici o căzătură. Mai exact, s-a rupt pleura și plămânul a fost invadat de aer și lichid și efectiv te sufoci. Eu a ajuns pe ultima sută de metri la spital, m-au băgat direct in operație.”, a mai declarat cântăreața.

Vali Vijelie îi este ca un tată

Ana Cristina Cîrstea s-a făcut remarcată datorită colaborării cu Vali Vijelie, despre care artista spune, că îi este ca un tată.

„Am văzut ca maestrul Vali Vijelie, care este ca un tată pentru mine, era la mănăstire. L-am sunat și l-am întrebat dacă s-a rugat și pentru mine, știa ce am pățit, i-am povestit. Acesta mi-a răspuns așa de frumos, m-a impresionat: Ana, te port si eu pe tine în suflet, așa cum mă porți și tu pe mine în suflet. Este un om extraordinar, m-a ajutat foarte mult în carieră.”, a mai spus. cântăreața