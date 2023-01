Ionuț Dolănescu, cu ochii în lacrimi la mormântul tatălui său. Ion Dolănescu ar fi împlinit astăzi 79 de ani

Ion Dolănescu ar fi împlinit astăzi, 25 ianuarie 2023, 79 de ani. Regretatul artist de muzică populară s-a stins din viață în 2009, lăsând în urma sa un gol imens în inimile celor care l-au apreciat.

Ionuț Dolănescu, fiul său și al Mariei Ciobanu, și-a comemorat tatăl, așa cum face în fiecare an. Acesta s-a dus să viziteze mormântul tatălui său, alături de alte persoane care au fost apropiate de regretatul artist de muzică populară. Deși au trecut 14 ani de când tatăl său s-a stins din viață, Ionuț Dolănescu își amintește și acum de petrecerile pe care le organiza Ion Dolănescu atunci când își serba ziua de naștere.

„Da, astăzi ar fi fost o sărbătoare frumoasă la noi acasă dacă ar mai fi fost printre noi. Veneau sute de prieteni, fini, mari artiști veneau în casa tatălui meu. Ar fi împlinit 79 de ani și iată că s-au scurs, nu-mi vine să cred, aproape 14 ani de la plecare sa la cele sfinte. Sigur că e o zi tristă pentru noi toți. Țin să-i mulțumesc în mod deosebit părintelui Cărămizaru, finul și duhovnicul tatălui meu, pentru că niciodată nu scapă prilejul să ne reunium aici, la mormântul tatălui meu”, a declarat, miercuri, Ionuț Dolănescu în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.

În cadrul acelui interviu, Ionuț Dolănescu a vorbit și despre procesul îndelungat pe care l-a avut cu fratele său vitreg, Dragoș Dolănescu (fiul lui Ion Dolănescu și al Margaritei Valenciano), pentru a deveni proprietarul casei din Caimatei, deținută de tatăl lor, și pentru a deține drepturile de autor pe melodiile sale.

„M-am judecat destul, opt ani de zile cred că au fost suficienți. Procesul s-a terminat în 2017, am devenit proprietar pe casa din Caimatei și dețin și drepturile de autor ale marelui artist Ion Dolănescu. Și era și firesc să se întâmple acest lucru pentru că eu sunt cel care cântă. Dragoș (Dolănescu) nu cântă.

Am înțeles că e politician, e deputat în Costa Rica. Ar fi fost hilar ca eu să-i cer voie fratelui meu ca să interpretez cântecele tatălui meu. Asta fac de vreo 25 de ani. De curând, m-am întors din Spania, am avut un succes fantastic alături de Vali Vijelie, Giulia, Alin Oprea și prietenul meu, Axinte, de la Vacanța Mare. Românii din diaspora se bucură să ne vadă, să ne asculte și am înregistrat un succes enorm pentru că am avut peste 1.000 de spectatori, ceea ce nu e puțin pentru diaspora”, a explicat artistul de muzică populară.

Maria Ciobanu și-a ales de acum locul de veci

Deși Maria Ciobanu, mama sa, este încă în viață, aceasta și-a luat prin surprindere familia și a decis să își aleagă deja un loc de veci. Vedeta dorește să fie înmormântată în România în cimitirul Bellu.

Chiar dacă trăiește de ani buni în America, Maria Ciobanu, în vârstă de 85 de ani, dorește să fie înmormântată în țara ei natală. Mormântul ei se află pe Aleea Artiștilor, sub un tei, fiind aproape de locul în care au fost îngropați nume mari din muzica populară, precum Adrian Pintea, Ioan Luchian Mihalea și Gheorghe Dinică.

„Doamna Maria a primit acest loc de pe Aleea Artiștilor, sub un tei. Probabil are o vârstă și a vrut să lase lucrurile aranjate din acest punct de vedere”, a spus un paznic de la cimitirul Bellu.

Totuși, artista de muzică populară nu va împărți același loc de veci cu Ion Dolănescu, mormântul acestuia se află la celălalt capăt al Aleeii Artiștilor.

„Așa știu și eu, că doamna Maria Ciobanu are loc de veci acolo”, a declarat Dragoș Dolănescu, băiatul cel mic al regretatului artist de muzică populară.