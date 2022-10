Ionuț Dolănescu, fiul Mariei Ciobanu și al regretatului Ion Dolănescu, a anunțat recent că mama sa s-a întors în România de curând, cu toate că puțini oameni au știut acest lucru. Mai mult, s-a aflată că reputata artistă revine anual în țara natală, chiar dacă a ajuns la venerabila vârstă de 85 de ani.

Ionuţ Dolănescu, vestea dimineții despre Maria Ciobanu: „Dacă sănătatea îi va permite…”

În anul 2019, Maria Ciobanu a luat toată România prin surprindere după ce s-a mutat în America, la fiica ei, din cauza unor probleme de sănătate. Totuși, interpreta de muzică populară extrem de apreciată la nivel național se întoarce anual în țara unde s-a născut și care a făcut-o celebră.

Cu toate că are 85 de ani, cântăreața zboară în fiecare an pentru a-și vizita țara natală, aici unde sunt toți cei dragi ei și restul familiei, dat fiind faptul că starea acesteia de sănătate s-a ameliorat între timp. Recent, fiul acesteia, Ionuț Dolănescu, a dezvăluit că artista a revenit în țară și că are planuri pentru anul viitor.

Astfel, artistul de muzică populară a vorbit despre cum se simte mama sa, Maria Ciobanu și a dezvăluit că aceasta nu a fost ultima ei vizită în România. Mai mult, Maria Ciobanu plănuiește să se întoarcă și în 2023, chiar dacă va împlini 86 de ani, asta dacă starea de sănătate îi va permite.

„Mama e hotărâtă să vină și la anul în România, dacă starea sa de sănătate îi va permite să facă asta. Cred că modelul ultimilor doi ani, când mama a revenit de fiecare dată acasă, e și pe placul ei!”, a spue Ionuț Dolănescu pentru impact.ro.

De ce boală suferă Maria Ciobanu?

Maria Ciobanu a plecat din România în urmă cu trei ani din cauza unei boli, dar se întoarce în fiecare vară. Ea s-a retras din muzică în 2017, în urma unui diagnostic crunt, o formă acută de astm.

Interpreta s-a mutat în America, recomandarea venind din partea medicilior, deoarece mediul era mai potrivit pentru tratarea bolii de care suferă. Artista a pus boala pe seama fumului de țigară inhalat la petrecerile la care cânta.

În prezent, ea locuiește alături de fiica sa, Camelia, în California, unde clima este mult mai blândă, iar în România vine numai pe timpul verii. Și anul acesta, în luna august, a revenit în țară.

„Mama s-a întors în România, este deja aici. Se simte bine, e sănătoasă, asta mă bucură cel mai mult. De abia a venit, eu am văzut-o fugitiv că a trebuit să plec la recitalurile mele. Era obosită, când am văzut-o, după călătoria cu avionul și de schimbarea de fus orar. Are totuși 85 de ani. (…)

Mama s-a jucat cu nepoțeii, s-a bucurat să își vadă nepoții. A fost o adevărată surpriză și pentru ea, și pentru noi momentul’, a mai spus Ionuț Dolănescu.