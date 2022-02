Nick Rădoi și Mădălina Apostol s-au despărțit! Milionarul a dezvăluit totul: Nu văd familie, nu văd viitor

În acest context, milioanarul a spus că Mădălina Apostol se află în România de două săptămâni și așteaptă o decizie finală, care să nu fie influențată de el.

„Da, este adevărat. Mădălina este în România de două săptămâni și din nou am ajuns să aștept decizia ei finală. Știu că au trecut 9 ani de zile cu multe promisiuni și multe nu s-au împlinit, dar cred că e timpul să ajungem …”, a declarat Nick Rădoi la Antena Stars.

„Nu va exista niciun viitor atât timp cât ea își dorește să facă unele lucruri cu care eu nu sunt de acord”

De asemenea, acesta acesta a subliniat că Mădălina Apostol „trebuie să înțeleagă că această relație trebuie să aibă un final” iar el nu este de acord cu „întoarcerea ei în România și cu viața ei din România” deoarece nu vede o familie și un viitor.

„Ce vă pot spune e că venirea ei aici a fost ok, a fost foarte bine între noi, chiar dacă am mai repetat anumite lucruri care au mai fost discutate între noi. Trebuie să înțeleagă că această relație trebuie să aibă un final și vreau ca această decizie să fie o decizie aleasă de ea, o decizie care nu are presiune din partea mea. Vreau să-și aleagă drumul vieții. Nu sunt de acord cu întoarcerea ei în România și cu viața ei din România. Nu văd familie, nu văd viitor, atât timp cât ea își dorește să facă unele lucruri cu care eu nu sunt de acord. La noi nu va exista niciun viitor, dacă ea nu face o schimbare radicală. (…) Aștept cu nerăbdare să văd pe ce drum o va lua. Oricum eu mă voi bucura pentru orice decizie pe care Mădălina o va lua”, a completat milionarul.