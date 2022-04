Jurnalista Julia Davis, specializată în monitorizarea presei ruse, a oferit detalii noi despre ultimele declarații ale unor personalități publice din Rusia privind războiul din Ucraina și Alianța Atlanticului de Nord.

Aceasta a postat pe rețelele sociale declarațiile lor făcute, marți seară, la un post de televiziune rusesc.

„(Occidentul) a declarat un război împotriva noastră. Ce mai așteptăm? Va trebui să desfășurăm o operațiune specială de demilitarizare a NATO”, a spus Olga Skabeeva, realizatoarea TV de la Rossia 1, supranumită „păpușa de oțel de la Putin”.

„Totul se va sfârși cu un atac nuclear, pentru mine, este mai probabil decât alt rezultat. Acest lucru mă îngrozește, pe de o parte, dar, pe de altă parte, cu înțelegerea că este ceea ce este”, a adăugat Margarita Simonyan, șefa canalului de televiziune RT.

„Dar noi vom merge în rai, în timp ce ei vor crăpa pur și simplu”, a completat propagandistul rus Vladimir Solovyov.

„Reprezentanții acestor patruzeci de țări diferite sunt Hitlerul colectiv de astăzi”, a zis politologul rus Mihail Markelov, susținând că statele europene care s-au întâlnit săptămâna aceasta în Germania pentru a oferi sprijin militar Ucrainei sunt „răul întruchipat”.

Russian state TV is raging about WWIII and an inevitable escalation over Russia’s invasion of Ukraine. Citizens are being primed to believe that even the worst outcome is a good thing, because those dying for the Motherland will skyrocket to paradise.https://t.co/PzAt9jCBLt pic.twitter.com/DK2mXXWdfe

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 27, 2022