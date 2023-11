Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit, joi, regiunea indoneziană a insulei Timor. Seismul a zguduit bine capitala provinciei locale, a anunţat Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS).

The video shows the increase in shear traction that occurred a few days before a M6.1 #earthquake in #Timor Region, #Indonesia. pic.twitter.com/aOUskrcVyy

— Quantectum Indonesia (@Quantectum_Indo) November 2, 2023