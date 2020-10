În urma primului termen al dosarului Caracal, în care Gheorghe Dincă este judecat pentru răpirea, sechestrarea, violarea și uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, mama Alexandrei a ieșit complet dezamăgită din sala de judecată.

Tudorița Măceșanu a declarat, potrivit adevărul.ro, că atât ea, cât și soțul ei au primit din nou amendă, acestea reprezentând cheltuielile de judecată care trebuie achitate în cazul respingerii contestațiilor făcute de ei.

Aceasta chiar a fost ironică la adresa statului și îi multumește pentru că i-a găsit copilul.

„Foarte greu, foarte greu a fost. Şi atât vreau să spun: mulţumesc statului român şi justiţiei din România că ne-au găsit copilul (n.red. ironic), ne-au căutat copilul şi ne şi amendează. Ruşine ţării noastre! La fiecare contestaţie pe care o depunem, primim amendă, 80 de lei. 80 eu, 80 soţul. Dacă se poate aşa ceva în ţara noastră!? Mulţumesc statului român că-şi bate joc de noi, victimele, şi-ncurajează traficanţii!“, a spus Tudorița Măceșanu, potrivit sursei anterior mențioată.

Presa nu a avut voie în incintă

Având în vedere pandemia de coronavirus, Tribunalul Olt a decis ca accesul presei să fie interzis din motive de siguranță sanitară.

„În contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19 la nivel naţional şi a necesităţii protejării cu prioritate a sănătăţii persoanelor participante la procedurile judiciare, preşedintele completului de judecată nu va permite accesul în sală de judecată la data de 21.10.2020 a altor persoane (asa cum sunt reporterii), în afară celor prevăzute de lege”, a transmis Tribunalul Olt, citat de româniatv.net.

Așadar, doar avocații și rudele victimelor au acces în sala de judecată.

Gheorghe Dincă și-a modificat iar declarațiile

La începutul lunii octombrie, Gheorghe Dincă a indicat în fața magistraților o persoană care ar avea legătură cu cei din Clanul Sportivilor.

Acestaa spus că a avut complici atunci când a răpit-o pe Alexandra Măceșanu. Conform celor spuse, a fost ajutat de patru traficanți de carne vie. Dincă a ținut să menționeze că unul dintre ei ar fi un interlop din București.

Carmen Obârşanu, avocata familiei Melencu, a declarat că dosarul stă pe loc iar mai multe probe au dispărut de la dosar.

„Eu cred că ar trebui să lăsăm toate aceste teribilisme, că se face aşa, că leşină căutând fetele. Toate aceste minciuni să fie îndepărtate şi să pornim o cercetare reală.

Am văzut că de un an de zile nu se face nicio cercetare la SIIJ. Am stat de vorbă cu Dincă şi cu Risipiţeanu. Am constatat că ceea ce se vehiculează în public nu corespunde cu ceea ce rezultă din dosar.

Am citit din dosar şi rezultă că au dispărut mutle probe. Nu se poate aşa ceva decât dacă anchetatorii au fost fraţi cu cei care le-au sustras”, a subliniat avocata Carmen Obârşanu.