Alertă de cutremur în Japonia

Un cutremur puternic a lovit Japonia, ceea ce a dus la avertizări ale autorităților pentru evacuarea zonelor de pe coasta de vest. Mii de case au rămas fără curent electric, iar transportul aerian și feroviar în regiune a fost perturbat.

Agenția Meteorologică Japoneză a emis avertizări de tsunami pentru prefecturile de coastă Ishikawa, Niigata și Toyama. Unități ale armatei au fost trimise pentru a sprijini operațiunile de salvare, conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al guvernului, Hayashi Yoshimasa.

Premierul Japoniei, Fumio Kishida, a avertizat în fața presei cu privire la posibilitatea altor cutremure.

„Locuitorii trebuie să rămână în alertă pentru alte posibile cutremure și îi îndemn pe oamenii din zonele în care se așteaptă tsunami să se evacueze cât mai repede posibil”, a explicat premierul Japoniei.

Case au fost distruse. Pagubele sunt încă în curs de evaluare. Imaginile difuzate în presa locală au arătat clădiri prăbușite în orașul de coastă Suzu și o crăpătură uriașă pe un drum din Wajima. Cutremurul a afectat și clădirile din Tokyo, la aproximativ 500 km distanță de Wajima, pe coasta opusă. Peste 36.000 de gospodării au rămas fără curent electric în prefecturile Ishikawa și Toyama.

Trenurile de mare viteză către Ishikawa au fost oprite. Operatorii de telecomunicații au raportat întreruperi ale serviciilor de telefonie și internet în Ishikawa și Niigata. Japan Airlines a anulat majoritatea zborurilor către Niigata și Ishikawa. Un aeroport din Ishikawa a fost închis.

De ce au loc cutremure mari în Japonia?

Japonia se află într-o zonă seismica activă datorită amplasării sale în Cercul de Foc al Pacificului. Acesta este un inel în formă de potcoavă care înconjoară Oceanul Pacific și este caracterizat prin activitate seismică intensă și erupții vulcanice. Există câteva motive principale pentru care Japonia experimentează cutremure mari:

Plăcile tectonice. Japonia este situată la intersecția a patru plăci tectonice majore: Placa Pacific, Placa Filipinelor, Placa Eurasiatică și Placa Nord-Americană. Mișcările acestor plăci tectonice creează o serie de zone de subducție și de coliziune, unde plăcile se întâlnesc sau se suprapun.

Subducția plăcii Pacific sub placa Nord-Americană. În special, placa Pacific se deplasează sub placa Nord-Americană într-un proces numit subducție. Aceasta generează o presiune puternică și eliberează energie sub formă de cutremure atunci când această presiune este eliberată brusc.

Centura de foc a Pacificului. Japonia se află în Centura de foc a Pacificului, care este o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă. Aici, plăcile tectonice interacționează în mod complex, generând o varietate de fenomene geologice, inclusiv cutremure.

Zona de răsucire a Mării Filipinelor. Situată la sud-vest de Japonia, această zonă este cunoscută pentru activitate seismică și este un factor important în mișcările tectonice din regiune.