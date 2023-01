La doar o zi după ce Maria Boldor a fost acuzată de dopaj, baschetbalista Diana Ignat a fost depistată cu aceeași substanță, și anume ostarină. Diana Ignat are 20 de ani și este legitimată la CSM Târgoviște. A fost depistată pozitiv cu ostarină, substanță interzisă de către WADA în anul 2008.

Maria Boldor a fost testată pozitiv cu ostarină în urma unui control de rutină al celor de la ANAD. CSA Steaua, clubul sportiv la care era legitimată scrimera în vârstă de 26 de ani, a luat decizia de a-i întrerupe contractul în așteptarea probei B.

Baschetbalista Diana Ignat a fost, în schimb, a fost depistată cu această substanță la ambele probe, potrivit rezultatului primit pe 20 ianuarie, relatează ziarulunirea.ro. Baschetbalista este suspendată încă de pe 20 decembrie 2022, iar rezultatul final a surprins-o.

Diana Ignat a povestit cum s-a întâmplat totul

Diana Ignat riscă o suspendare de 4 ani, dar dacă își va recunoaște vinovăția, pedeapsa se va reduce la trei ani. Mai există, de asemenea, opțiunea de a acționa în instanță, la organizațiile internaționale.

Baschetbalista în vârstă de 20 de ani a povestit cum a aflat că este acuzată de dopaj, subliniind că nu a luat nicio substanță pentru a-și îmbunătăți performanța sportivă.

„Inexplicabil! Nu am luat nimic, nu știu cum a ajuns substanța în corpul meu. Eram la antrenament la Târgoviște, la sală erau și oficiali ai Federației Române de Baschet. Am văzut că se uită așa, mai ciudat, la mine, credeam că e vorba de o convocare la lotul național, însă la finalul antrenamentului a venit bomba! Președintele clubului m-a întrebat dacă am citit emailul, unde era anunțul făcut.

Nu am luat nimic, nici pastile de slăbit, nici altceva pentru masă musculară. Eu, prin conformație am o constituție solidă. Singurele medicamente au fost Advil și Septosol, pentru menstruație și răceală.

Am fost într-o video-conferință cu reprezentanți ai Ministerului Sportului și ai Agenției ANAD. Mi s-au explicat pașii care trebuie să-i urmez. Este un coșmar, nici nu știu ce să fac ca să-mi dovedesc nevinovăția”, a spus aceasta, informează Ziarul Unirea.

Mai mulți sportivi din România au fost depistați pozitiv cu ostarină

Și scrimera Maria Boldor, în vârstă de 26 de ani, a fost depistată cu ostarină, substanță care a fost găsită în proba A. Tot cu ostarină a fost depistat pozitiv, în urmă cu șapte ani, și Lucian Bute.

„Este o substanță nespecifică, de cele mai multe ori se întâlnește în suplimentele alimentare, poate fi etichetată sau nu în componența ingredientelor. Este încadrată pe lista interzisă la alți agenți anabolici, deci este o substanță cu efect anabolizat. Substanța aceasta ajută la creșterea masei musculare, refacerea după accidentarea”, a explicat Gabriela Andreiașu, directorul general al Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), potrivit as.ro.