Simona Halep știe producătorul suplimentului nutritiv contaminat, numărul de lot și a identificat certificatul de analiză

Simona Halep a făcut rost de informații importante, care o pot ajuta să își dovedească nevinovăția în scandalul de dopaj în care este implicată. Jucătoarea de tenis din România știe producătorul suplimentului nutritiv contaminat și numărul de lot, a identificat certificatul de analiză și are documente care demonstrează că suplimentul nutritiv a fost prescris de o persoană autorizată, ci anume un medic cu peste 40 de ani experiență în domeniul sportiv de înaltă performanță.

Potrivit ProSport, Simona Halep a precizat producătorul suplimentului nutritiv contaminat, numărul de lot și certificatul de analiză prin screen-shoturi salvate într-un fișier arhivat.

Vedeta a delegat medicului responsabilitatea căutarii și identificării ingredientelor suplimentului nutritiv pe lista produselor interzise publicată de Agenția Mondială Antidoping (WADA) și valabilă pentru sezonul competițional 2022. Suplimentul nutritiv pe care l-a luat Simona Halep i-a fost recomandat de către un producător, iar cercetările au evidențiat că acesta susține îmbunătățirea performanței sportive. În plus, suplimentul nutritiv nu prezintă, conform etichetei, un risc pentru sănătate.

Suplimentul nutritiv utilizat de Simona Halep este certificat pentru uz în cazul sportivilor de performanță

Potrivit sursei citate anterior, Simona Halep a justificat utilizarea suplimentului nutritiv ca fiind o necesitate în absența unei alternative alimentare care să compenseze standardul nivelului performanței sportive impusă de o jucătoare de tenis clasată în Top 10 WTA.

Potrivit sursei citate anterior, suplimentul nutritiv utilizat de Simona Halep este certificat pentru uz în cazul sportivilor de performanță și poate fi găsit pe site-urile:

www.informed-sport.com

www.informed-choice.org

www.koelnerliste.com

https://www.nsfsport.com

„Certified for Sport®

Certified for Sport® meets the growing demands of athletes, coaches and all those concerned about banned substances.”

Preşedintele Panelului Sport Resolutions va decide organizarea procedurii de audiere în regim de urgenţă atunci când împrejurările o vor cere, iar justificarea apărării Simonei Halep este considerabil argumentată.

Simona Halep a obținut o audiere în regim de urgență la Londra

Acesta nu este singurul as în mână pe care îl are Simona Halep. Vă amintim că jucătoarea de tenis din România a obținut o audiere în regim de urgență în fața panelului de trei arbitri Sports Resolutions. Este vorba despre tribunalul independent de la Londra, desemnat de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis să ancheteze cazul de dopaj în care este implicată. Cristian Jura, expert în Dreptul Sportului, a explicat cum o va ajuta acest demers.

„Ceea ce pot să vă spun este strict legat de procedura aceasta accelerată, cum se mai numește ea și care presupune stabilirea unui calendar de comun acord între avocați și toate părțile implicate și soluționare a cazului într-un termen de 3 luni de zile.

Avantajul este acela că, în mod evident, lucrurile se desfășoară cu celeritate, adică mult mai repede față de o procedură, să spunem așa, regulată. Practic, este de mare ajutor perioada de timp în care se soluționează cazul, respectiv. Pe orice sportiv audierea în regim de urgență ajută doar din perspectiva timpului pe care-l câștigă”, a explicat Cristian Jura, relatează Antena 3 CNN.