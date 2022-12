Violeta Alexandru, despre proiectul privind pensiile speciale

În postarea sa, Violeta Alexandru a făcut referire la proiectul Guvernului privind pensiile speciale spunând că „nu avem respect pentru cheltuirea banilor publici”.

„Anunță guvernul în proiectul privind pensiile speciale, făcut cu 3 zile înainte de Revelion, deși știa de peste un an că trebuie să îl facă:

1. „În baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi salariale aferente altei perioade, diurne.” Deci, la plata pensiei speciale a magistraților se calcula și diurna/decontul când plecau în deplasări în interes de serviciu. Pentru pensionarii din sistemul public lupt de un an să li se recunoască sporurile din acord global sau toate zilele de lucru efectiv muncite în condiții speciale/deosebite – m-au blocat!

2. „Veniturile care constituie baza de calcul pentru pensia de serviciu nu includ sporul de risc şi cel de suprasolicitare neuropsihică de 50%”. Desigur, rămân alte sporuri. Deci, la Curtea de Conturi era un stres nebun care trebuia reflectat în pensia specială. 50%!! din salariu. Văd că rămân speciali, de exemplu, și auditorii publici externi (i-a evaluat cineva să vadă dacă toți sunt buni?!) deși regimul incompatibilităților la ei este permisiv; nu că la ceilalți l-ar urmări cineva.

3. „Pensia funcționarului parlamentar nu va putea fi mai mare decât nivelul salariului de bază brut, inclusiv sporurile, precum şi indemnizaţia de conducere şi salariul de merit din ultimele 12 luni anterioare datei pensionării”. Dacă un om merită, nu merită doar în ultimul an – special pentru pensia specială.

Toată energia acestor sisteme publice s-a concentrat nu pe stabilizarea unui sistem de pensii contributiv corect ci pe cum să înghesuie toate grozăviile în vederea primirii acestor beneficii speciale – interpretabile în mod intenționat, ca să poată fi abuzate”, a transmis Violeta Alexandru.

Nu s-a desființat nicio pensie specială

În continuare, fostul ministru dă 3 exemple despre „vârful unui sistem public defect în care nu vrea nimeni să facă ordine”.

„Diurna, decontul de deplasare, diverse sporuri inventate – spor de solicitare neuropsihică … În plus, vârsta aceea fragedă de pensionare din aceste sisteme speciale are legătură și cu încadrarea în grupe (adică tot în ideea că trebuie să te pui bine cu șefii) – o altă zonă în care mai întâi faci curățenie și pe urmă vorbești de pensionare corectă.

Am mai spus: în acest PNRR ar fi trebuit tratată mai întâi legea salarizării și apoi pensiile. E invers. Greșit, din punctul meu de vedere. Le convine așa pentru că fac efectiv o varză din tot, pretind că au schimbat dar, de fapt, mai rău amestecă lucrurile și țara aceasta băltește în continuare. Din cauza lor, a celor care conduc.

Nu s-a desființat nicio pensie specială; doar dacă nu ne face Rareș Bogdan vreo surpriză.

Nu a existat nicio gândire coerentă. Nu s-au consultat cu toate părțile afectate la aceeași masă ca să se vadă tratamentul preferențial în funcție de lobby. Nu așa faci treabă când spui că vrei să faci ordine. Nu faci excepții, nu faci compromisuri.

S-a amestecat cu ceea ce este deja în vigoare de s-a făcut, pur și simplu, o salată urâtă.

– La unii, în loc de 80%, va fi 65% din brut (ca la militari).

– La unii – 12 luni luate în considerare în loc de 6 luni din ultimii 5 ani („mare” modificare ca să dea bine la contributivitate!) sau din ultimul an dinaintea pensionării (un amestec între prevederi din diverse legi speciale existente).

– La unii, vechimea pentru partea aceasta de pensie specială e 15 ani, la alții râmâne sau devine 25. Pensionarilor din sistemul public (care au pensii doar pe contributivitate) li se ia în calcul toată perioada de activitate, inclusiv cea de la începutul carierei când aveau salarii mici. Aici perioada e mai mică, se ia în considerare perioada dinspre finalul carierei când venitul e mai mare. Perioada efectivă în sistemul respectiv diferă, la unii mai mică la alții mai mare (10/15/20). Ca la noi, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Genul acesta de abordare a făcut mult rău României, ne-a învrăjbit.

– La unii, s-au făcut mici modificări la vârsta de pensionare – personalul aeronautic civil. Și aici, piloții și chiar piloții instructori sunt considerați tot una cu personalul de inspecție zbor, ca idee. Aici nu a mai fost nevoie să scrie ce nu se ia în calcul la pensie, ca la magistrați, semn că, totuși, calculul pensiei era mai civilizat decât în zona magistraților/asimilaților unde înclin să cred că unii puseseră la calcul și factura de haine/robă.

– Militarii rămân pedepsiți. La ei e clar fără sporuri. Cele nebăgate în salarii. La alții, nu, dar la ei clar fără sporuri. Curată gândire coerentă. Și, nu, nu sunt de acord ca militarii să fie în aceeași lege cu polițiștii (deveniți funcționari cu statut special)”, a mai spus fostul ministru.

Festival de noi beneficii în Parlament

Violeta Alexandru consideră că este „o zăpăceală de o incoerență evidentă în care cea mai mare influență în sistemul decizional de astăzi din România văd că o are sistemul juridic”.

„O să mă gândesc cum să abordez eventuale modificări. Va fi festival de adăugat noi beneficii în Parlament. Guvernul știe asta și aruncă la Parlament un eventual eșec PNRR. El, de fapt, plecând prost din start. Chiar de când a fost scris PNRR. Nefăcând nicio reformă. Ce să cârpești la ceva prost făcut de la început?

Peste vară, am scris proiectele de lege (care de modificare, care de desființare a acestor pensii speciale). Dar, nu am nici cea mai mică încredere că actuala coaliție are curajul să pună lucrurile la punct. Nici nu vrea – și-a făcut un plan să câștige alegerile viitoare doar prin rețele controlate de votanți. Și totuși, nu văd altă soluție decât cea care trebuie să vină din alegerile viitoare pentru că atunci oamenii decid dacă le place așa sau vor o schimbare pentru a se face ordine. Și apoi, cel puțin în ceea ce mă privește, voi face ceea ce trebuie făcut”, a mai scris Violeta Alexandru.

Decidenții nu au timp pentru rezolvarea multiplelor incorectitudini

De asemenea, fostul ministru a amintit că doar „cu excepția celor din sistemul de apărare/ordine publică, restul (denumiți speciali) au o pensie pe contributivitate și peste aceasta, mai încasează o sumă calculată printr-o formulă specială, diferența dintre cele două plătindu-se din bugetul de stat”.

„La aleși, primari/parlamentari – e vorba de o indemnizație, sumă brută plătită peste pensia pe contributivitate. Nu se numește pensie. Și pentru parlamentari și pentru primari/președinți de CJ, etc. se achită contribuții. Să se uite pe fluturaș! Dacă au fost goluri în trecut, ar fi trebuit să fie atenți și să își plătească singuri contribuțiile sau să fie reglate lucrurile pentru că erau conștienți că vine și momentul pensionării. Mulți români și-au cumpărat vechime pentru golurile din contribuțiile la pensie.

Nu sunt populistă dar nu voi susține niciodată privilegiile unora în fața oamenilor care muncesc în economia reală și care țin această țară în picioare. Pentru ei, pentru rezolvarea imediată a multiplelor incorectitudini în stabilirea pensiei, decidenții de astăzi nu au timp. Și nici nu își mai fac timp, preferând să nu veniți la vot! Aici decizia chiar e la dvs”, a conchis Violeta Alexandru.