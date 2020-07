Este vorba despre senatorul Ion Rotaru, lider al organizației PSD Brăila.

Se pare că acesta a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, iar în prezent este internat în prezent în Spitalul „Matei Balș”, din Capitală. Acesta a mai povestit că în urmă cu doar cinci zile a primit rezultatul testului.

„Este o realitate, nu știu de unde e zvonul, pentru că nu m-a întrebat nimeni. Celui care mă întreabă, eu îi răspund. Da, este adevărat. Eu, joia cealaltă am făcut un test, voluntar, împreună cu soția, pentru că trebuia să plecăm în Germania la un eveniment. Ne-am făcut la Synevo testul. Dar a venit foarte târziu, după vreo cinci zile. Am fost joi și noi am primit abia marțea trecută rezultatul. Întâmplarea face că eu am ieșit pozitiv, soția negativ.

Eu eram la București când am primit rezultatul. Eram cu comisia cu sparanghelul. Am primit rezultatul, m-am grăbit la Balș cu rezultatul, m-am internat pentru câteva zile. ”, a declarat senatorul PSD, Ion Rotaru, pentru obiectivbr.ro.

În ce stare se află

În ceea ce privește starea de sănătate a acestuia, senatorul PSD susține că este una ”foarte bună” și este încrezător în rezultatul celui de-al doilea test.

„Eu nu am avut probleme, nu am avut lucruri deosebite. Mă simt bine la momentul ăsta. Să vedem rezultatul și în funcție de asta teoretic aș putea chiar să plec acasă. Dar încă mai aștept rezultatul testului. Asta este toată povestea. Nimic spectaculos și nimic așa de ținut pe după perdea. În altă ordine de idei, vreau să spun că am fost – ca toți pacienții de aici -, tratat cu o atenție deosebită a personalului. E valabil pentru toți pacienții.

De altfel, e o aplicare serioasă a întregului personalului medicilor. Deci din punctul ăsta de vedere am constatat că lucrurile funcționează fără niciun fel de problemă. Acum, la test poate să mai iasă povestea asta, dar el să fie negativat. În sensul că virusul nu mai are forța sau capacitatea de a produce avarii. Teoretic, dacă ar ieși pozitiv, ar trebui să mai stau câteva zile în izolare, dacă ar ieși negativ ar fi închis subiectul. Și din punctul ăsta de vedere va trebui să vedem ce spun medicii, cărora le mulțumesc anticipat cu prilejul ăsta””, a mai spus Ion Rotaru.