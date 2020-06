Miercuri, 24 iunie, a fost înregistrată oficial o nouă alianță politică. Este vorba despre alianța USR PLUS.

Secția a II-a Civilă a Tribunalului București a admis miercuri cererea de înregistrare a alianței politice dintre Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, sub numele complet „Alianța USR PLUS“.

„Admite cererea. Dispune inregistrarea aliantei politice cu denumirea integrala „ALIANTA USR PLUS” si denumirea prescurtata „USR PLUS” si inscrierea acesteia in Registrul Partidelor Politice aflat la Tribunalul Bucuresti.

Respinge cererea de interventie formulata de intervenientul Alexandrescu Emilian-Constantin, ca neintemeiata. Anuleaza ca netimbrata cererea de interventie formulata de numitul David Liviu. Respinge cererea de amendare a numitului David Liviu, ca neintemeiata. Cu drept de apel in 5 de zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 24.06.2020″, se precizeaza in minuta deciziei Tribunalului Bucuresti.

Ce spunea Dacian Cioloș

„USR și PLUS sunt complementare ca partide – noi am avut discuții interne pe subiectul acesta – dar pentru a reuși avem nevoie unii de alții. Așa că, pentru a da un semnal foarte clar că vom merge cu un proiect politic comun, trebuia să vorbim despre fuziune acum, chiar dacă procedural și juridic va mai dura”, arăta Dacian Cioloș într-un interviu pentru Europa Liberă.

La începutul anului, Dacian Cioloș afirma că a agreat cu USR ca fuziunea celor două partide politice să aibă loc după alegerile parlamentare din acest an, până atunci cele două formațiuni concentrându-se pe campaniile electorale.

La primele alegeri împreună, USR-PLUS a obținut 22,36% și locul trei în alegerile europarlamentare din mai 2019.

Ce spune deputatul Dragoș Pîslaru

Europarlamentarul Dragoș Pîslaru a subliniat pe pagina personală de Facebook: „Avem oficial Alianța USR PLUS. Semne bune pentru fuziune!”.

Cele două formațiuni au început să-și valideze candidați comuni pentru alegerile locale chiar înainte de a avea decizia oficială privind încheierea Alianței.