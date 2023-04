Ungaria are o rată a inflației de 25,6%. Guvernul de la Budapesta este în alertă

Potrivit ultimelor date Eurostat, Ungaria este țara cu cea mai ridicată rată a inflației din toată Uniunea Europeană: 25,6%. Dar, la produsele alimentare este „extremă”, spun economiștii: de 47%.

Din cauza acestor schimbări, o femeie de 83 de ani din Budapesta se plânge că prețurile au crescut foarte mult. Aceasta a început să reducă consumul mai multor alimente pentru că nu face față cu banii pe care îi are.

În Piața Mare din Budapesta, pensionara de 83 de ani se hotărăște greu ce ardei să alegă pentru supă. Dar spune că banii îi sunt drămuiți și nu-și poate permite să lase nimic la voia întâmplării atunci când face piața.

„Nu mai cumpăr fructe deloc. Mai primim cartofi de la municipalitate, așa că la cartofi fac economie… Dar ceapa s-a scumpit rău, 700 de forinți (9 Lei). Totul s-a scumpit. Cred că mâncarea în Ungaria este cea mai scumpă din Europa”, a afirmat femeia.

Inflația în cazul produselor alimentare a crescut dramatic în Europa, în ultimele luni

Media în cele 27 de țări membre este de 19,5%. Dar în Ungaria tot ce ține de mâncare a trecut , în medie de 47%. Următoarea în top este Lituania.

Suntem nevoiți să vindem mai scump, pentru că și costurile noastre sunt mari, spun, la rândul lor, producătorii.

Jozsef Varga, producător: „În general am scumpit tot ce vând cu 20-30%. Energia s-a scumpit, te costă mai mult să cultivi legume. Transportul e mai scump, carburantul costă mai mult. Toate acestea împing prețurile în sus, tot mai mult”, potrivit stirileprotv.ro.

Economist ING Ungaria: Rezervele financiare ale gospodăriilor au sărăcit într-atât, încât oamenii strâng cureaua

Ungaria este un producător important de produse agricole, dar nici importurile nu sunt neglijabile. Și normal pe bani mulți după devalorizarea forintului maghiar, cu peste 40% față de dolar și cu peste 20% față de euro, în 2022.

Peter Virovacz, economist ING Ungaria: „Cele mai noi date disponibile, pentru februarie, arată o scădere anuală de 10% în vânzările cu amănuntul. Am ajuns la un punct unde prețurile au crescut atât de mult, iar rezervele financiare ale gospodăriilor au sărăcit într-atât, încât oamenii strâng cureaua, au început să consume mult mai puțin”.

În ultimul an, anumite produse alimentare aproape că și-au dublat prețul în Ungaria. Laptele, ouăle, untul și pâinea s-au scumpit, cu un plus variind între 72 și 80% – într-o țară in care salariul mediu net este sub 820 de euro, pe lună.

Și uleiul pentru gătit costă. Iar proprietara unei patiserii spune că a ajuns să folosească ulei de măsline, în loc de unt la prăjituri.

Scumpirea hranei a dus la creșterea generală a inflației în Ungaria, care a atins 25,6%, de asemenea cea mai mare din Uniunea Europeană.