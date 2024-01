Cutremur Japonia. Bilanțul deceselor

Cutremur Japonia. În urma cutremurului devastator care a avut loc în prima zi a Noului An, 215 oameni și-au pierdut viața. Bilanțul deceselor a fost înregistrat în prefectura Ishikawa și în regiunile din apropierea sa.

Dintre cele 215 de victime umane, 14 oameni au murit din cauza unor probleme de sănătate, ci nu din cauza cutremurului propriu-zis.

Numărul persoanelor date dispărute a scăzut la 28 de indivizi în prefectură Ishikawa. 577 de persoane au fost rănite în urma seismului.

A început construcția de locuințe temporare

Vineri, 12 ianuarie 2024, a început construcţia de locuinţe temporare pentru victimele cutremurului. Guvernul de la Tokyo construieşte, acum, 115 locuinţe improvizate în patru locaţii din Wajima şi Suzu, două oraşe puternic afectate de seism. Totul va fi gata peste o lună de zile.

Premierul Japoniei, Fumio Kishida, a cerut Guvernul de la Tokyo să ia măsuri prompte pentru ca oamenii care vor să se mute în locuinţe de urgenţă să o poată face rapid.

A solicitat punerea la dispoziţie a unor spaţii de cazare suplimentare, precum hotelurile, pentru persoanele, care stau în adăposturi improvizate.

„Aproximativ 23.700 de unităţi de locuinţe de urgenţă au fost asigurate pentru persoanele ale căror case au fost avariate de cutremur”, a spus, vineri, premierul Japoniei, Fumio Kishida, relatează postul de televiuziune NHK.

În aceeași zi, Poșta Japoneză a reînceput să accepte colete destinate oraşelor Nanao, Shika şi Nakanoto din Ishikawa căci reparaţiile drumuruilor avariate de marele cutremur avansează rapid. În plus, sucursalele poştale din acea regiune dispun, acum, de spaţiu pentru depozitarea coletelor.

De ce au loc cutremure mari în Japonia?

Japonia se găsește într-o regiune seismică activă datorită poziționării sale în Cercul de Foc al Pacificului. Acesta reprezintă un inel în formă de potcoavă care înconjoară Oceanul Pacific și se caracterizează prin activitate seismică intensă și erupții vulcanice. Există câteva motive principale pentru care Japonia se confruntă cu cutremure de amploare:

Plăcile tectonice. Japonia se află la intersecția a patru plăci tectonice majore – Placa Pacific, Placa Filipinelor, Placa Eurasiatică și Placa Nord-Americană. Mișcările acestor plăci creează zone de subducție și coliziuni, unde acestea se întâlnesc sau se suprapun.

Subducția plăcii Pacific sub placa Nord-Americană. În particular, placa Pacific se deplasează sub placa Nord-Americană printr-un proces numit subducție. Această mișcare generează presiuni puternice și eliberează energie sub formă de cutremure atunci când presiunea se eliberează brusc.

Centura de Foc a Pacificului. Japonia se află în Centura de Foc a Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă. Aici, plăcile tectonice interacționează în mod complex, generând o varietate de fenomene geologice, inclusiv cutremure.

Zona de răsucire a Mării Filipinelor. Aflată la sud-vest de Japonia, această zonă este cunoscută pentru activitate seismică și reprezintă un factor semnificativ în mișcările tectonice din regiune.