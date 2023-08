Cutremur de 5,1 grade pe scara Richter! Mama Natură a dat o dublă lovitură în sudul Californiei duminică, când un cutremur în comitatul Ventura a declanșat mai multe replici pe scară largă în aceeași zi în care regiunea a fost udată de prima furtună tropicală din ultimele decenii.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,1 grade, produs la ora 14:41, i-a surprins pe californieni. Ei ere erau deja pregătiți pentru uraganul Hilary, care a adus deja ore întregi de ploaie constantă în timpul celei mai secetoase luni din an pentru regiune. Au existat cel puțin o duzină de replici cu magnitudinea de 3,0 sau mai mare.

Cutremurul a fost centrat la aproximativ patru mile sud-est de Ojai, la aproximativ 80 de mile nord-vest de Los Angeles.

Zguduiri au fost raportate în Ventura, Camarillo, Oxnard, Newbury Park, Thousand Oaks, Simi Valley, Santa Barbara, părți din San Fernando Valley din Los Angeles, Malibu, Porter Ranch, Manhattan Beach și alte localități.

The Whitewater River is flowing over Frank Sinatra Dr in Rancho Mirage @NBCLA pic.twitter.com/VxYbaYy2y2

— Chase Cain (@ChaseCainNBC) August 21, 2023