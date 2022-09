Furtuna Hermine a lovit puternic, duminică, Insulele Canare din Spania, în urma căreia au fost anulate zeci de zboruri.

Ulterior, mai multe zborurile au fost anulate în zona Insulelor Canare, a anunțat operatorul aeroportuar Aena. Furtuna Hermine a adus ploi puternice în populara destinație spaniolă, a relatat Reuters.

Mai precis, zborurile au fost anulate de pe aeroportul Tenerife Nord – 34, 22 de pe La Palma, 14 de pe El Hierro, 8 de pe Lanzarote și 4 de pe La Gomera.

Agenția națională de meteorologie din Spania, Aemet, a emis Cod roșu pentru insulele Gran Canaria, La Palma și El Hierro care va fi valabil până duminică la miezul nopții, iar ploile puternice vor continua până luni, a informat agenția meteo.

Furtuna Fiona a lovit coasta de Est a Canadei. O femeie a fost dată dispărută după ce a fost aruncată în larg, în Newfoundland, a informat BBC. Mai multe linii electrice au fost doborâte, iar casele au fost aruncate în mare.

Fiona a fost retrogradată vineri de la un uragan la o furtună tropicală. Astfel de evenimente sunt rar întâlnite în Canada. Autoritățil competente au declarat că furtuna nu a fost asemănătoare „cu nimic din ce am văzut vreodată”.

Armata a fost trimisă în Noua Scoție pentru a sprijini operațiunea de curățare a zonelor afectate. Regiuni din cinci provincii canadiene au fost lovite de ploi torențiale și vânturi de până la 160 km/h, care au dus către inundații abundente. De asemenea, sute de mii de oameni au rămas fără energie electrică.

Unbelievable video of storm surge from Superstorm #Fiona in Newfoundland, Canada.

Shows you the extreme power and danger of storm surge at the coast. pic.twitter.com/uyvwAXaTKA

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 24, 2022