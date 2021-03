Cum vom putea călători în Grecia?

În acest condiții, trebuie menționat că ministrul Turismului grecesc se află în vizită în România la invitația omologului său, Claudiu Năsui. Astfel, Charis Theocharis urmează să vorbească despre călătoriile în Grecia și sezonul turistic pe timp de pandemie.

În urmă cu o săptămână, Grecia a decis să deschidă oficial sezonul turistic pe data de 14 mai, iar turiştii fie vor face dovada vaccinării sau a anticorpilor, fie vor prezenta un test negativ şi vor purta mască în toate spaţiile publice, se arată într-un comunicat de presă al Organizaţiei Naţionale de Turism a Greciei.

Sloganul central al noii campanii promoţionale pentru turismul grecesc este „All You want is Greece” („Tot ce vrei este Grecia”).

Grecia, un exemplu pentru România

Va fi permis accesul celor care înaintea călătoriei fie au fost vaccinați, fie au dobândit anticorpi în urma unei infecţii cu noul coronavirus sau vor prezenta un rezultat negativ al unui test pentru COVID-19 recent efectuat. Toți turiștii pot fi supuși unor teste aleatorii, în același mod ca anul trecut.

Cu toate acestea, o diferență semnificativă față de anul trecut sunt „testele rapide”, datorită cărora carantina, pentru cazurile pozitive, va fi instituită imediat, fără timpul de așteptare de 24 de ore din 2020. Costul spitalizării sau orice altă acțiune necesară, care vizează protejarea sănătății turiștilor, a profesioniștilor și a cetățenilor, va fi suportat de statul grec.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) salută inițiativa Greciei și consideră că aceasta ar trebui să constituie un model pentru țara noastră. Și în România se pot crea protocoale specializate pentru fiecare activitate și pot fi instruiți mii de angajați, sub responsabilitatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în cooperare cu alte ministere și instituții de stat și cu reprezentanții sectorului privat.

Sursă foto: Dreamstime