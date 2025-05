Organizația Germană pentru Turism (GNTB) își consolidează poziția de lider în turismul cultural internațional printr-o strategie de marketing tematic, care scoate în evidență valorile definitorii ale destinației: deschidere, creativitate și sustenabilitate.

Românii au continuat să descopere Germania ca destinație turistică astfel că și în 2024 destinația a înregistrat o creștere considerabila față de anul anterior.

Între ianuarie și martie 2025, Germania a înregistrat 326.429 de înnoptări din partea turiștilor români, o creștere de 9,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Conform unui studiu axat pe piața din România despre evoluția turismului în Germania și preferințele românilor atunci când vine vorba despre călătorii în afara țarii, 75% dintre românii care ajung în Germania au ca scop principal vacanțele și relaxarea. Aceștia optează in proporție de 48% pentru hoteluri de 3 stele.

Cultureland Germany 2025 – Germania, țara culturii

Lansată în aprilie 2024, campania Cultureland Germany aduce în prim-plan bogăția culturală a Germaniei – de la efervescența artistică a marilor metropole, până la farmecul identitar al regiunilor rurale. Cultura este prezentată ca un catalizator pentru calitatea vieții urbane, dar și ca o punte între trecut și viitor.

Un exemplu remarcabil în acest sens este orașul Chemnitz, desemnat Capitală Europeană a Culturii în 2025 – o destinație care îmbină spiritul antreprenorial cu expresia artistică autentică.

Chemnitz: C the Unseen. Vezi ce nu poate fi văzut

Sub sloganul C the Unseen, Chemnitz și cele 38 de municipalități partenere își propun să scoată la lumină „nevăzutul” – comorile culturale ascunse, poveștile comunităților locale și energiile creative ale regiunii. Vizitatorii sunt invitați să exploreze o varietate de evenimente: târguri interactive, festivaluri de jazz, indie și dans, expoziții de artă urbană, parade de mașini vintage, festivaluri de vin și bere, dar și celebra PURPLE PATH – o expoziție contemporană în aer liber, unică în Europa.

275 de ani de la moartea lui Johann Sebastian Bach

În 2025, Germania îl omagiază pe unul dintre cei mai mari compozitori ai tuturor timpurilor, Johann Sebastian Bach. La 275 de ani de la moartea sa, moștenirea muzicală a maestrului este celebrată printr-un program cultural de excepție, care include concerte, festivaluri, trasee de ciclism și drumeții tematice. Întreaga Germanie vibrează în ritmurile muzicii sale nemuritoare – o invitație la redescoperirea geniului baroc.

50 de ani de magie: Ruta Poveștilor Fraților Grimm

În 2025 se împlinesc 50 de ani de la înființarea Rutei Poveștilor, traseul cultural-turistic care dă viață basmelor Fraților Grimm. De la turnul în care Rapunzel își lăsa părul să crească până la castelul în care Frumoasa Adormită a visat timp de 100 de ani, toate aceste locuri există cu adevărat. Întinsă pe 600 de kilometri, între Hanau și Bremen, ruta leagă peste 70 de locuri fermecătoare – o experiență de poveste pentru toți cei care vor să trăiască magia copilăriei în mijlocul naturii și al patrimoniului german.

Germania, o destinație de simțit, nu doar de vizitat

Campaniile recente ale GNTB reflectă o direcție clară: turismul trebuie să fie conștient, sustenabil și cu suflet. Vizitatorii sunt încurajați să se conecteze cu locurile, să simtă ritmul comunităților locale, să guste din viața culturală autentică și să rămână mai mult – pentru o experiență profundă, nu doar vizuală.

„Feel more. Stay longer. Be inspired.” – sub acest motto, Germania vă invită în 2025 să trăiți cultura cu toate simțurile.

Despre Organizația Germană pentru Turism

Organizația Germană pentru Turism (German National Tourist Board – GNTB) lucrează în numele Ministerului Federal pentru afaceri economice și acțiuni climatice pentru a reprezenta Germania ca destinație turistică și este finanțat de către minister în conformitate cu o decizie adoptată de Bundestagul german. Având o strânsă colaborare cu industria germană din domeniul turismului, cu partenerii din sectorul privat și cu asociațiile comerciale, GNTB dezvoltă strategii și campanii de marketing pentru a promova imaginea pozitivă a Germaniei în străinătate ca destinație turistică și pentru a încuraja turiștii să viziteze țara.