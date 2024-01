O ceașcă de mazăre conține 8 grame de proteine, 8 grame de fibre și 8 grame de zahăr

În plus, se prepară foarte ușor, fiind alegerea ideală pentru o garnitură rapidă atunci când ai puțin timp la dispoziție și ingrediente puține. Se toarnă boabele de mazăre într-o oală, se fierb câteva minute și se condimentează cu sare, piper și puțin unt.

O singură ceașcă de mazăre conține 8 grame de proteine, 8 grame de fibre și 8 grame de zahăr, fiind o opțiune ideală dacă vrem să slăbim, și bogată în proteine.

Conform Mashed.com americanii cheltuiesc anual peste 60 de milioane de dolari pe mazăre congelată.

Mazărea poate fi consumată simplă, în paste sau în paella. Având la dispoziție atâtea moduri de o prepara, nu e de mirare că adesea este gătită incorect. Iată care sunt cele mai mari greșeli când gătim mazăre.

Gătirea excesivă

Gătirea excesivă este cea mai răspândită greșeală, deoarece mulți cred că trebuie să gătească mazărea mai mult decât e necesar. Mazărea congelată este trecută prin abur, înainte de a fi ambalată, iar asta înseamnă că tot ce trebuie să faceți este să o încălziți pentru a elimina potențialii agenți patogeni, nu să o gătiți complet a doua oară.

Mai precis, trebuie ținută pe foc unu-două minute, nu 10 sau 15. Cu cât este lăsată mai mult în apă, cu atât va deveni mai moale și va avea un gust mai puțin dulce.

Și invers: este ținută prea puțin pe foc

Pe de altă parte, mazărea congelată nu trebuie să fie gătită nici insuficient. De altfel, dacă nu este gătită suficient ar putea reprezenta un pericol pentru sănătate.

Conform Codului Alimentar al FDA, producătorii nu sunt obligați să respecte anumite protocoale pentru a controla agenții patogeni, atâta timp cât le oferă clienților instrucțiuni privind gătitul. Dacă punga de mazăre congelată conține instrucțiuni de gătit, acestea nu sunt doar o sugestie utilă, ci și un avertisment de siguranță alimentară. Prepararea termică, potrivit instrucțiunilor de pe ambalaj, ar trebui să distrugă orice microorganisme dăunătoare.

Mazărea la conservă trebuie scursă

Spre deosebire de mazărea congelată, mazărea la conservă nu trebuie dezghețată. Puteți pur și simplu, o aruncați în supă sau în umplutura unei plăcinte cu pui.

Dar și aici greșim, pentru că mazărea la conservă conține mai multă sare. De aceea, înainte de a o pune la fiert, mazărea trebuie scursă. O jumătate de cană de mazăre la conservă poate conține 15% din doza zilnică recomandată de sare. Din fericire, nu trebuie să renunțați la mazărea conservată sau să o căutați pe cea etichetată cu conținut scăzut de sodiu. Tot ce trebuie să faci este să o scurgi bine!

Fierberea

Dacă este lăsată în apă prea mult timp, mazărea fiartă devine moale, incoloră și fără gust.

Pentru o legumă care are deja o textură delicată și o aromă subtilă, acest proces o poate transforma într-o non-entitate culinară. Și mai rău, fierberea o va lăsa fără nutrienți.

Într-un studiu din revista Food Science and Biotechnology, care a testat efectele diferitelor metode de gătit asupra diferitelor tipuri de legume, cercetătorii au descoperit că fierberea a cauzat cea mai mare pierdere de vitamina C. În general, nutrienții solubili în apă precum vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina și vitaminele B se pierd în timpul fierberii, în timp ce mineralele, inclusiv potasiul, calciul și fierul pot scădea cu 70%.