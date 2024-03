Aflat în direct la Realitatea Plus, Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a calculat pensia pentru condiții grele. El a arătat că pensia pentru cei din construcții va crește semnificativ. Dacă în prezent, un constructor primește o pensie lunară de 2.192 de lei, după recalculare va beneficia de punctele de stabilitate.

El va primi un supliment de 1.432 de lei. Ceea ce înseamnă o creștere de 65,33% a pensiei sale.

Șeful Casei de Pensii a demonstrat pe tablă modul de calcul al pensiei. El s-a referit la românii încadrați în grupa a doua de muncă.

„Acest exemplu este un exemplu foarte elocvent pentru că domnul a lucrat în condiții foarte grele de muncă, respectiv grupa a doua de muncă. Are un număr de puncte contributiv, adică cel care pe care îl avem fiecare în funcție de salariile pe care le-am avut și de veniturile pe care le-am realizat. Are un stagiu de cotizare, condiții de muncă normale, grupa a doua.

Domnul a făcut stagiul militar. Pentru cei 21 de ani se acordă un stagiu suplimentar. Vorbim de un stagiu suplimentar pentru grupa a doua, pentru că acest beneficiu a rămas în continuare, cei care au lucrat în condiții grele de muncă primesc în plus acel stagiu de cotizare în plus față de anii lucrați în grupa a doua de muncă. Și mai are și o perioadă de șomaj” a spus Baciu.