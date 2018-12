Cum se apără Romsilva față de un reportaj BBC privind defrișările ilegale

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a precizat că reporterii BBC care au realizat un reportaj pe Valea Cernei, despre defrişările din zonă, au filmat într-o arie unde „lucrările”, adică tăierile, sunt premise, potrivit Mediafax. BBC a publicat, săptămâna trecută, un reportaj despre defrişarile ilegale de păduri din România din Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei. „Aceasta este Valea Cernei din România, unde sunt ultimele păduri de fag din Europa. Dar viitorul pădurilor este ameninţat de defrişările masive. Grupul ecologist Agent Green cere oprirea defrişărilor în această zonă", se arată în reportajul BBC.

“Toate parcurile naţionale şi naturale au o zonare internă, Zone de Protecţie Strictă şi Zone de Protecţie Integrală, unde orice lucrări sau intervenţie umană sunt interzise, şi Zone de Conservare Durabilă, „tampon”, unde sunt permise şi necesare anumite lucrări (tăieri sau plantări – n.r.). (...) Autorul reportajului BBC a filmat în Zona de Conservare Durabilă – zona „tampon” - unde, conform legislaţiei actuale, a Planului de Management şi a amenajamentelor silvice aprobate de autorităţi, lucrările sunt legale şi necesare”, se arată într-un comunicat Romsilva.

Romsilva arată că, în reportaj, autorul acuză că ”doar jumătate” din pădurile din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei sunt în patrimoniul UNESCO, deci protejate, făcând precizarea că la nivel european, 12 state, inclusiv România, au înscris în Lista Patrimoniului Mondial Natural al UNESCO, în cadrul proiectului ”Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe”, 92,023.24 hectare păduri valoroase de fag, din acestea aproape 27%, adică 24.679,4 hectare de păduri valoroase fiind în România. Din toate aceste păduri de fag, 24.341,3 de hectare sunt în proprietatea publică a statului şi administrate de Romsilva, inclusiv 9.732,26 de hectare păduri de fag din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, mai mult de 10% din totalul făgetelor UNESCO la nivel european.