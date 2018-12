Atacuri concertate la adresa Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva! De ce se încearcă decredibilizarea instituției

Departe de mine gândul de a spune că la Romsilva lucrurile merg perfect. Există disfuncţionalităţi (inerente), există (încă) “uscături” printre miile de angajaţi din toată ţara, însă actuala conducere a RNP, în frunte cu Gheorghe Mihăilescu (un profesionist, cu rezultate pe măsură, în domeniul silviculturii!), face eforturi susţinute pentru a eficientiza/transparentiza activitatea unei Regii Naţionale care are, din păcate, încă lipită pe frunte, o imagine nemeritată!

De aici, însă, şi până la a arunca cu noroi într-o echipă de profesionişti, bine pregătită, care gestionează, cu rezultate foarte bune, administrarea pădurilor proprietate publică a statului, este o cale lungă, pe care eu unul refuz să o parcurg fără a analiza toate datele problemei.

De altfel, este evident faptul că, după venirea lui Gheorghe Mihăilescu la conducerea RNP-Romsilva, în urmă cu două luni, au început, suspect, diversionist şi manipulator, să apară informaţii despre “tăierile ilegale” din judeţul Vâlcea, adică tocmai în zona de care răspunde Direcţia Silvică Vâlcea, Direcţie condusă, cu rezultate excelente, de Mihăilescu, în ultimii şase ani şi jumătate! Bizară coincidenţă, nu? Mai ales că este ştiut foarte bine faptul că problemele existente în pădurile din judeţ sunt, într-o proporţie covârşitoare, în zona ocoalelor silvice private, care excedează zona de competenţă a Direcţiei Silvice din judeţ! Dar ce mai contează adevărul, cât timp poţi să vinzi pe piaţă o minciună?

Asociaţia pe care o conduce Gabriel Păun, Agent Green, a fost înfiinţată în 2009, ca organizaţie neguvernamentală non profit, cu scopul declarat al protecţiei mediului şi conservarea biodiversităţii. Demers lăudabil, mai ales că protejarea Munţilor Retezat, ultimul Peisaj Forestier Intact, şi nu numai, trebuie să reprezinte o prioritate pentru fiecare dintre noi!

Luând în calcul însă, avalanşa de diversiuni (ordinare), făcute de-a lungul ultimilor ani, de aşa-zişii activişti Agent Green, care au mers de la blocarea unor camioane care transportau lemn tăiat legal şi resticţionarea/blocarea, după bunul plac şi fără a răspunde în faţa legii, a circulaţiei pe drumurile publice, şi până la a prezenta imagini/filmuleţe, pe pagina de Facebook a Asociaţiei, care prezentau “defrişări ilegale masive” în diverse parcuri naţionale, trag concluzia că vorbim ori de iresponsabilitate şi tupeu nemăsurat, ori de şantaj, ori de prostie crasă! Cum să-şi permită un activist, fie el şi Agent Green, să verifice, în mod abuziv, actele unui autovehicul care transportă lemn, să măsoare cantitatea de lemn de foc transportată, ba mai mult să restricţioneze/blocheze circulaţia pe un drum public?Mai ales că, în toate cazurile prezentate cu mare tam-tam, cu televiziuni târâte după ei, organele de control ale statului au făcut verificările aferente şi au constatat, evident, că transportul era legal, înregistrat în aplicaţia SUMAL, iar cantitatea, cea prevăzute în acte! Despre ce mai vorbim?

Din păcate, acest tip de manipulări nu e singular, nu vorbim doar de un incident nefericit, o greşeală cauzată de vreo intenţie generoasă, care poate fi, până la un punct, înţeleasă şi chiar iertată, cât timp, la mijloc este vorba de protejarea pădurilor proprietate publică a statului şi nu numai!

Cât de mult îşi doresc Gabriel Păun şi Agent Green să identifice o colaborare, evident în interesul protejării fondului forestier, cu Romsilva este de notorietate pentru cei din domeniu.

Spre exemplu, în luna noiembrie a anului 2016, în urma altor afirmaţii defăimătoare, domnul Gabriel Păun a fost notificat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva că va utiliza căile legale pentru recuperarea prejudiciilor, însă preşedintele Agent Green a solicitat un dialog, acesta purtându-se în 6 decembrie 2016, la sediul central al Regiei.

În cursul întrevederii, Gabriel Păun a cerut un protocol de colaborare cu Romsilva, privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine, acces la amenajamentele silvice şi ale experţilor în teren. Romsilva a răspuns pozitiv însă, în ciuda solicitărilor repetate ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Agent Green nu a încheiat respectivul protocol.

Și, surprinzător, după scandalurile repetate din primavara anului 2017, asezonate din plin cu dezinformări şi manipulări, Dragoş Păun şi Agent Green au trimis, rapid, către Romsilva, un draft al protocolului despre care se discutase cu aproape jumătate de an în urmă!

Este greu de înţeles cum un ONG îşi permite să se comporte ca pe propria moşie, să îşi bată joc de legile statului român şi să arunce cu noroi, fără probe, într-o Regie Naţională!

Privind, ca jurnalist, acest scandal, analizând probele aferente, devine mai mult decât evident faptul că Gabriel Păun şi Agent Green nu au dat dovadă de bună-credinţă. Chiar şi astăzi, după “n” incidente, nu există vreun punct de vedere al Agent Green prin care să ceară scuze, nu către Romsilva, deşi s-au adus prejudicii importante acestei Regii, ci opiniei publice, pentru aceste scandaluri create artificial!

Nu ne interesează lupta pe care anumite interese din zona afacerilor cu lemn o duc cu gigantul din acest sector, Holzindustrie Schweighofer, şi nici ancheta pe care instituţiile statului român o derulează împotriva acestuia. Dacă acesta a încălcat legea, să plătească drastic! Punct!

Deranjant este pentru jurnalişti şi opinia publică modul în care unele organizaţii, iar Agent Green este vârf de lance în această direcţie, ocupându-se, chipurile, cu protecţia mediului, lansează în spaţiul public informaţii care nu corespund realităţii, fără a cunoaşte legislaţia şi normele silvice din România.

Au fost prezentate (chiar) în acest an, cu mare tam-tam, analize alarmante care vorbeau de un masacru în pădurile României. De zeci de zone de exploatare forestieră ilegală în parcurile naţionale, de zeci de mii de metri cubi tăiaţi!

Această situaţie, prezentată ca apocaliptică, impresionează, chiar şochează, şi umple de revoltă milioanele de români care nu cunosc mai nimic despre activitatea RNP-Romsilva, despre parcuri naţionale, despre tăierile legale sau ilegale de lemn!

Mulţi români cad în plasa acestor impostori care joacă rolul marilor investigatori neştiind că, în parcurile naţionale din România, există atât zone de protecţie strictă sau integrală, cât şi zone tampon, unde sunt permise lucrări silvice, deci legale! Întrebaţi fiind dacă au descoperit tăieri ilegale în zonele de protecţie strictă sau integrală din parcurile naţionale, răspunsul ONG-urilor care se ocupă de protejarea pădurilor a fost, de fiecare dată, de o sinceritate dezarmantă: nu ştim!!! Noi ne-am raportat la site-ul Inspectorul Pădurii!

Deci, concret, lemnul tăiat din aceste parcuri a fost tăiat din zonele în care sunt permise lucrările silvice? Probabil, nu ştim, s-a răspuns! Și, atunci, despre ce vorbim?

O altă dezinformare crasă, prezentată, de fiecare dată, în aşa-zise rapoarte explozive, arată că, în ultimul deceniu, nu mai puţin de două treimi din pădurile virgine au fost pierdute! De la 300.000 de hectare au mai rămas doar 100.000 de hectare! Din nou, jaf, masacru, în pădurile României!

Orice român de bună-credinţă ar trebui să pună, firesc, întrebarea: în baza cărui studiu ştiinţic a fost realizată această analiză/estimare! Răspunsul este, însă, unul singur: prin studiul PIN Matra! Cine a validat studiul PIN Matra, referitor la pădurile virgine, în condiţiile în care Institutul Naţional de Cercetare în Silvicultură, unde se spune că a fost elaborat, nu şi-l asumă şi la ei nu există oficial? Cum poţi să faci estimări în baza unui studiu, aşa-zis ştiinţific, obscur, nerecunoscut de nimeni? Există dovezi concrete care ar demonstra că există exploatări în păduri care respectă criteriile de pădure virgină, fără acordul Gărzii Forestiere? Răspunsul, invariabil, sună la fel: nu există aceste dovezi! Și atunci, în contextul în care, se pare, nu ştii nici măcar criteriile prin care o pădure este declarată virgină, despre ce mai vorbim? Cât de mari pot fi diversiunile/dezinformările acestor aşa-zişi activişti de mediu?

Despre Studiul PIN MATRA

Studiul PIN MATRA/2001/018 ”Inventory and strategy for sustainable management and protection of virgin forests in Romania” – Inventarierea şi strategia pentru gestionarea durabilă şi protecţia pădurilor virgine din România – a fost realizat de un cercetător român, în cadrul unui grant de cercetare oferit de guvernul olandez prin programul MATRA.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” nu a fost implicat în elaborarea acestui studiu, conform unei adrese transmisă Romsilva, şi nici nu-şi asumă rezultatele cercetării. Nicio instituţie academică din România nu a validat acest studiu privind pădurile virgine şi cvasivirgine din România.

Conform ordinului de ministru 3397/2012, înainte de a fi efectuată vreo verificare într-o pădure care a fost inclusă în studiul PIN MATRA/2001/018, Garda Forestieră efectuează o cercetare în teren să vadă dacă pădurea respectivă se încadrează în categoria pădurilor virgine sau cvasivirgine. Dacă pădurile corespund criteriilor, se interzice orice lucrare silvică şi se introduce în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine, dacă nu, este avizată lucrarea respectivă. Foarte clar, nu?!

Mai mult, voi relua, la nesfârşit, această întrebare care a rămas, rămâne şi, probabil, va rămâne fără un răspuns documentat, argumentat, pliat pe realitate: Dacă este un masacru în pădurile din România, cum se face că, în 1990, România avea un fond forestier de 6,3 milioane de hectare, iar acum acesta este de 6,55 milioane de hectare, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi şi ICAS, care au făcut Inventarul Forestier Naţional? Mai mult, întrebaţi cât lemn se taie, ilegal sau nu, în România, mai toate ONG-urile de mediu se mulţumesc să ridice din umeri!

Un jurnalist corect va avea tot respectul pentru cei care chiar vor să pună umărul, prin anchete şi dezvăluiri dublate de probe infailibile, la eradicarea tăierilor ilegale din pădurile României! Însă, de aici şi până la a prezenta o situaţia apocaliptică în pădurile României, până la a dezinforma opinia publica şi a arunca, fie şi indirect, în direcţia Romsilva, cu acuze nefondate (iar Agent Green a depăşit, în multe cazuri, măsura!), este o cale lungă!

Nu pot să nu trag o concluzie alarmantă privind acţiunile organizaţiei Agent Green. Și anume, nu pot să nu văd presiunea pe care acest ONG o face – din motive care sunt evidente – la adresa Romsilva! Mai ales că, şi în cazul Agent Green, donaţiile sunt al dracului de importante pentru o finanţare adecvată. Ca să primeşti, însă, bani trebuie să fii influent, să contezi, să te faci remarcat, să protestezi, să demaşti ilegalităţi, fie ele reale sau nu, să provoci teamă şi să devii astfel un jucător important pe piaţă!

Doar nu o crede cineva că vreun aşa-zis activist ecologist (mai ales că unii încep să se ocupe cu un fel de terorism ecologic!) face acest lucru doar pentru ideea nobilă a protejării pădurilor virgine. Să fim serioşi!

Și încă un aspect: sunt convins că acest tip de acţiuni diversioniste va continua. Decredibilizarea sistematică a Romsilva şi, implicit, a angajaţilor săi face parte dintr-un plan bine pus la punct! Iar obsesia Agent Green de a decredibilza RNP-Romsilva va creşte în intensitate! Pentru că tema defrişărilor provoacă revolt, chiar dacă realitatea este pervertită în cel mai odios mod!

În mod cert, există tăieri ilegale în pădurile României. Implicit, în cele administrate de RNP-Romsilva. Dacă în pădurile private există statistici alarmante, în cele de stat, situaţia se îmbunătăţeşte de la an la an! Nu o spun eu, ci organele abilitate ale statului român!

Cei care taie ilegal lemn să plătească cu ani grei de puşcărie. Există sute de dosare penale pe rol! Nu este corect, însă, să arunci cu noroi în cei peste 16.000 de angajaţi ai Romsilva, cei care ajung, în nu puţine cazuri, în spital, agresaţi brutal de nişte nemernici care vor să se îmbogăţească rapid!

Concluzia rămâne una tristă: cât timp unica miza, evident extrem de profitabilă, rămâne accesul/controlul/administrarea după bunul plac a unor parcuri naţionale, Agent Green nu se va opri. Și va continua să genereze scandaluri peste scandaluri. Evident, artificiale…

Cât timp, însă, se va dori un parteneriat loial cu Romsilva, aşa cum unele ONG-uri de mediu îl au, va exista, sunt convins, deschidere totală din partea Romsilva, iar interesul comun, protejarea pădurilor, va prima. Dar, oare, se doreşte cu adevărat acest lucru?

De apreciat poziţia ministrului Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, cel mai implicat ministru al Guvernului Dăncilă, care a avut o atitudine corectă, de deschidere, în relaţia cu ONG-urile de mediu şi care a refuzat să fie părtaş la mascarada aşa-ziselor defrişări ilegale.

