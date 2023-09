Pasta de dinți are o istorie foarte interesantă. Ea datează de aproxiamtiv 7000 de ani, iar prima dată a fost folosită de egipteni. Acum, nu îți imagina că era sub forma pe care o știi astăzi. Era mai mult un praf pe care aceștia îl luau pe degete și își curățau dinții. Și după, au mai trecut niște mii de ani, cam până în anul 1824, când a fost prima dată inventată sub forma pe care o știm noi astăzi. Și de cine altcineva să fie inventată, dacă nu chiar de un dentist? Ce a făcut el mai exact? A adăugat săpun pasta de dinți, iar peste alți câțiva ani, altcineva a mai adăugat cretă. Oricât de ciudat ar părea.

Așa că, ai aflat și puțină istorie și te-am introdus puțin în tema articolului de astăzi. În cazul în care era cumva neclar și nu ai citit deja din titlu, vorbim despre pasta de dinți și o să îți dăm câteva informații. Ca să îți fie mai ușor să o alegi.

Cum să alegi pasta de dinți?

Dintre atât de multe tipuri și branduri de pastă de dinți, parcă îți e și greu să alegi una. Până la urmă te și gândești că toate îți curăță dinții, așa că de ce sunt mai multe? Ei bine, te gândești bine, pasta de dinți, așa cum am spus și mai sus are ca prim scop curățarea dinților. Ceea ce este diferit și motivul pestru care nu există doar o singură pastă de dinți sunt beneficiile care vin la pachet.

De exemplu, există paste de dinți speciale pentru sângerarea gingivală, care previn apariția cariilor sau care sunt speciale pentru albirea dinților. Așa că, pasta de dinți trebuie aleasă în primul rând în funcție de problemele sau dorințele pe care le ai.

Există minuni când vine vorba de pasta de dinți?

Nu, pasta de dinți nu face minuni. Am mai spus-o, dar trebuie să îți reamintim. Ceea ce ajută la un zâmbet mai frumos și mai sănătos este rutina și unele ingrediente cu eficiență dovedită științific. Un astfel de exemplu este pasta de dinți pentru albirea dinților.

Nu îți imagina că dacă îți speli dinții doar când îți amintești și folosești o pastă de dinți pentru albire, rezultatele o să se vadă imediat. Acest tip de pastă de dinți conține fluor. Ce face acest fluor? Remineralizează și întărește smalțul dentar. În plus, previne și apariția cariilor. Dar pentru a obține rezultate, trebuie să te ții de o rutină.

Gustul și aroma pastei de dinți contează

De obicei, copiii țin mai mult cont de acest aspect Pasta de dinți pentru copii este mai mereu extrem de dulce, aromată și cu un gust foarte plăcut. Deja simți gustul acela de gumă de mestecat pe care probabil că ți-l amintești cu drag? Mai mult ca sigur că da.

Faptul că ai crescut nu înseamnă că trebuie să ai o pastă de dinți fără gust. Poți să îți iei și tu pastă de dinți cu aromă de gumă de mestecat sau cu steluțe. Dacă ai ales una care are toate ingredientele și beneficiile, dar nu îți place gustul ei, parcă îți vine uneori să dai skip acestei rutine.