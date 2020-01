Mediul academic din România furnizează anual aproximativ 9.500 de absolvenţi IT, cu 15.000 mai puţini decât are nevoie piaţa, potrivit unui studiu realizat în 2019. Din datele existente, vorbim despre cea mai mare cerere de specialişti pe care România a avut-o vreodată. Situaţia este cu atât mai tristă, având în vedere că veniturile unui IT-ist sunt peste medie. Salariul mediu din ţara noastră a ajuns în 2020 la aproape 3.200 de lei net, în timp ce salariile de programator sunt undeva la 800 euro, pentru începători. Cu alte cuvinte, un programator aflat la început de drum se poate angaja direct pe un salariu mai mare decât cel mediu pe economie.

Web developer în mai puţin de jumătate de an

Andreea Dincă are 25 de ani şi este absolventă de psihologie. A experimentat până acum pe partea de joburi, a lucrat într-o bancă, a fost şi barista o scurtă perioadă de timp. S-a hotărât anul trecut că vrea să devină programator şi s-a înscris la un curs full-time, de cinci luni.

“Ritmul e foarte intens, e ca un job, practic. În primele săptămâni, mă gândeam zilnic să renunţ. Apoi m-a prins, m-am obişnuit şi îmi place. Vreau în primii ani să lucrez într-o companie mare, poate o corporaţie, să învăţ cât mai multe, iar apoi să devin freelancer. Poate chiar şi trainer, la un moment dat. Variante sunt multe şi toate extrem de atractive din punct de vedere financiar”, a explicat Andreea.

Dacă universităţile de stat şi cele private nu fac faţă cererii din piaţă, cei care vor să încerce o carieră în IT au la dispoziţie numeroase cursuri care le oferă cunoştinţele necesare pentru a dobândi un job în domeniu. Deşi pentru mulţi poate părea ceva ieşit din comun, poţi deveni web developer în mai puţin de jumătate de an, indiferent de studiile pe care le-ai făcut, sau de experienţa anterioară.

“Cursurile noastre se adresează tuturor celor care vor o schimbare în carieră şi care îşi doresc un job într-un domeniu extrem de căutat şi bine plătit. Am cuoscut oameni de la 20 la peste 40 de ani, fără pic de experienţă în IT şi care au reuşit, după câteva luni de studiu intensiv să se angajeze ca programatori entry level. Deşi diferiţi ca background şi educaţie, aveau în comun ambiţia şi dorinţa de a reuşi”, a declarat Irina Dumitru, Bucharest Campus Manager Wild Code School.

Cursurile sunt atractive şi pentru străini

Timp de cinci luni, cursanţii Wild Code School au ore de la 9:00 la 18:00, cu 60 de minute pauză de masă. Cursurile sunt în sistem blended-learning, adică, pe lângă ce fac la clase, participanţii lucrează şi online, într-o platformă dedicată. Orele se desfăşoară exclusiv în limba engleză, ceea ce face acest program atractiv şi pentru cetăţenii străini.

Este şi cazul lui Olivier, un francez de 28 de ani care s-a mutat din toamna anului trecut în România, special pentru a veni la acest curs. Aici, preţul este de 3.000 de euro, în timp ce în campusurile din Franţa ar fi plătit 8.000 de euro. Diferenţa de bani i-a ajuns pentru a-şi acoperi costurile traiului în ţara noastră în aceste cinci luni.

“Am lucrat în marketing până acum un an, nu am niciun fel de studii sau experienţă în IT, dar mi-am dorit să încerc ceva nou. În acelaşi timp, mi-am dorit o experienţă internaţională. Aşa am ajuns să mă mut în Bucureşti şi să învăţ programare. Termin cursul într-o lună şi deja am început să mă interesez de joburi. Aş vrea undeva în Europa de Vest, unde salariile sunt mai mari. În Franţa, de exemplu, un junior poate câştiga până la 35.000 de euro pe an. Înţeleg că în Elveţia şi Germania se câştigă cel mai mult, probabil acolo o să aplic”, povesteşte Olivier.

Şi Sorin termină cursul luna viitoare şi se gândeşte să plece din ţară. La 35 de ani, a avut diverse joburi şi un business de internet service provider. A mai făcut, anul trecut, un curs de programare de o lună şi spune că asta i-a deschis apetitul.

“A fost un curs scurt, o introducere în programare, practic. Am mai învăţat şi eu acasă, de pe net, dar tot nu mă simţeam pregătit să merg la un interviu. Acum nu mai am niciun stres, ştiu că pot lucra oriunde. Părinţii mei locuiesc în Qatar, unde un junior web developer are un salariu în jur de 2.200 de euro. Poate după câţiva ani, în care câştig suficientă experienţă, mă întorc şi îmi deschid un start-up în România”, spune Sorin Crăciunescu.

Care sunt diferenţele faţă de modul de predare din instituţiile de stat

Unul dintre motivele pentru care absolvenţii Wild Code School sunt pregătiţi să intre în câmpul muncii, după o perioadă atât de scurtă, este gradul mare de aplicabilitate al cursului. Spre deosebire de programa din instituţiile de învăţământ de stat, aici teoria este concentrată şi se pune accent pe partea practică.

“Încercăm să le oferim cursanţilor o experienţă cât mai apropiată de cea a unui job. Începând de la program, până la faptul că proiectele de absolvire sunt pentru clienţi reali. Avem o bază de date de companii din IT cu care colaborăm şi care ne dau diferite taskuri pe care noi le folosim la testare şi căutăm, în permanenţă să extindem acest portofoliu. În acelaşi timp, aducem la ore şi guest speakers – manageri din firme de profil, profesori, oameni care pot fi o sursă de inspiraţie pentru cursanţii noştri”, a mai spus Irina Dumitru, Bucharest Campus Manager Wild Code School.

Un alt avantaj al programului Wild Code School este că, dacă renunţă în timpul cursurilor, participanţii îşi primesc banii înapoi pentru perioada rămasă neefectuată.

“Cursul nostru este suficient pentru a obţine, după absolvire, un loc de muncă în domeniu. Mulţi vin din curiozitate, nu ştiu neapărat ce înseamnă programarea şi au un mic şoc la început. Prima lună e mai grea, apoi, dacă eşti serios şi te ţii de treabă, găseşti un job până la finalul cursului. Am avut o elevă, Antonia, arhitect la bază, s-a angajat după două luni şi ceva de curs. Contează determinarea şi mindset-ul, nu pregătirea anterioară sau experienţa”, a declarat Cosmin Conţu, trainer Wild Code School.

Wild Code School lucrează şi la organizarea unui curs part-time, destinat celor care nu pot lua o pauză lungă de job, dar, în urma căruia absolvenţii să obţină aceleaşi competenţe.

Te-ar putea interesa și: