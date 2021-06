Febra dengue provoacă până la 400 de milioane de infecții pe an și poate duce la boli grave și chiar la deces. Acum este cea mai răspândită boală, transmisă de țânțari. Aproximativ 8 milioane de cazuri de dengue se înregistrează anual în Indonezia.

Studiu îngrijorător

Studiul s-a realizat în Yogyakarta, un oraș de pe insula Java. Tânțarii care au ieșit din cinci milioane de ouă infectate cu Wolbachia au fost eliberați pe jumătate dintr-o zonă urbană de 26 km2, unde locuiesc aproximativ 300.000 de persoane.

Programul World Mosquito, care lucrează pentru a contribui la reducerea impactului bolilor transmise de țânțari, susține că rezultatele studiului, publicat în The New England Journal of Medicine, au „implicații semnificative” pentru 40% din populația cu risc de dengue.

„Acesta este rezultatul pe care l-am așteptat”, a declarat profesorul Scott O’Neill, directorul World Mosquito. „Avem dovezi că metoda noastră Wolbachia este sigură, durabilă și reduce dramatic incidența dengue”, a adăugat el.

Anunţul OMS

Potrivit OMS, cazurile de dengue au crescut de opt ori în ultimii 20 de ani. Înainte de 1970, doar nouă țări suferiseră epidemii severe de dengue.

Simptomele febrei dengue includ febră, cefalee și greață. Simptomele mai severe pot include dureri abdominale severe și vărsături persistente. Complicațiile care pun viața în pericol pot include disfuncții severe ale organelor.