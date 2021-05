În primăvara anului trecut, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunța că Traficul de internet și date în perioada stării de urgență a crescut în medie, cu 26%. Potrivit analizei, traficul de internet și date a crescut cu 30% în rețelele fixe și cu 5% în rețelele mobile. De asemenea, și traficul de voce a înregistrat o creștere importantă, de 11%.Un an mai târziu am aflat că lucrurile care se petrec acum în online era previzionate pentru 2025.

Papa bun, ce poate să meargă rău?

Starea de urgență a forțat reorganizarea afacerilor și astfel s-au gândit strategii creative pentru a stimula clienții și a dezvolta consumul chiar și in timpul crizei. Ca să înțelegem cum se gândește, cum se organizează și cum se crește o asemenea afacer, am apelat la Ioana Stancu, cea care s-a ocupat de înființarea marketului savureaza.ro, și acum este preocupată de dezvoltarea lui. I-am putea spune director de marketing, dar este mai mult. Ca să n-o mai lungim, povestea savureaza.ro se bazează pe colaborarea a 6 prieteni (între timp au rămas 5) care au înțeles ca distanțarea socială este vitală în această perioadă și ca dezvoltarea unui market online cu produse alimentare de nișă se poate integra foarte bine în noua situație. ”Am plecat la drum, fiecare dintre noi aducând propria valoare si bagajul de cunoștiințe din domeniile de activitate în afacerea noastră: jurist, expert contabil, programator, manager de proiect și business planner. Ideea marketului a început să prindă contur în luna mai 2020”, declară Ioana, în exclusivitate pentru Capital.

Pași obligatorii

”Ideea proiectului ne-a venit din realizarea nevoii oamenilor de siguranţă şi simplitate în contextul actual. Cele mai aglomerate locuri fiind pieţele şi magazinele ne-am gândit că este o idee de afacere foarte bună să venim în întâmpinarea oamenilor aducându-le cu un singur clic cele mai proaspete produse direct la uşă, fără costuri suplimentare”, spune Ioana Stancu. Din câte am înțeles, în prima fază a derulării proiectului, antreprenorii au căutat o aplicaţie viabilă pentru desfăşurarea comerţului online şi de gestionare a comenzilor. ”Am căutat producători locali cu produse naturale de carne (La Mircea Macelaru’) şi legume, am verificat provenienţa produselor, calitatea şi gustul, și deabia apoi am semnat contracte de furnizare cu cei mai buni dintre ei. După aceea ne-am gândit că oamenii vor şi produse din pește ( Victorița Pescărița, Delta Fish, Ocean Fish, Lac Fish) dulciuri ( Cofetăria Andreea şi Alma Delicii) şi băutură (la Hornicie, Cotnari, Măcin) şi am selectat producători cu produse autentice”, susține Ioana. Oricum, portofoliul produselor este într-o continuă expansiune. ”Putem spune că, în cele 3 luni de când am lansat magazinul online, am avut doar clienţi mulţumiţi de calitatea produselor comandate”, subliniază antreprenoarea.

Satisfacția clientului, adevăratul suflet al comerțului

”Avem o foarte mare atenţie vis-a-vis de calitatea produselor ce ajung la uşa clientului, nu lăsăm nimic neverificat sau cu o calitate precară să ajungă la ei. Suntem într-o continuă căutare de a satisface toate nevoile actuale ale pieţei şi suntem încrezători că vom avea colaborări îndelungate, atât cu furnizorii, cât şi cu clienţii noştri”, este de părere Ioana Stancu. Evident, un alt segment foarte important pentru dezoltarea pe termen lung este marketingul. Primul pas al acestui segment sunt furnizorii şi produsele comercializate de ei. ”Nu există vânzător bun care să nu cunoască produsul pe care-l vinde”, mai spune Ioana. ”De exemplu, Mircea Macelaru este cunoscut pentru preparatele din carne tradiţionale, Cofetăria Andreea are un renume câştigat datorită calităţii produselor de cofetărie şi patiserie. Un alt furnizor în materie de cofetărie şi patiserie este Alma Delice, un producător local care foloseşte doar ingrediente naturale şi care prepara torturi şi prăjituri speciale, fără lactoză, gluten sau zahăr în funcţie de restricţiile dietelor speciale”, mai adaugă antreprenoarea.

Fără reclamă nu se poate

”Pentru că ştim şi suntem conştienţi că orice început este mai greu dar pentru că noi gândim dezvoltarea magazinului pe termen lung considerăm că o comunicare în mediu digital este foarte importantă, de aceea suntem prezenţi atât pe Facebook, Instagram, Youtube cât şi Google”, punctează Ioana Stancu. Astfel, magaziul are campanii regulate comunicate clienţilor actuali şi potenţialilor clienţi, vouchere oferite clienţilor direcţi, cât şi vouchere oferite în colaborare cu partenerii noştri. ”Website-ul este în permanenţă actualizat, graficianul nostru este foarte creativ şi inspirațional, operatorii sunt în contact permanent atât telefonic cât şi prin email cu clienţii noştri, toate comenzile pleacă către clienţi în ambalaje personalizate”, ne mai dezvăluie Ioana. Deocamdată, magazinul gourmet de care Ioana Stancu se ocupă poate trimite alimentele (cele mai multe perisabile) în Bucureşti şi Ilfov, dar livrările se fac a doua zi. Interesant este și faptul că Ioana Stancu lucrează și la dezvoltarea secţiunii de reţete, pentru implementarea acestora cu ”bucătar personal”.

Investiția și costurile ei

”Investiţia iniţială a fost de aproximativ 30000 euro constând în cumpărarea domeniului, crearea site-ului, crearea produselor şi încărcarea lor în site, costurile cu fotografiile personalizate, deviceuri (laptopuri, telefoane, tablete), autovan dotat cu frig dedicat livrărilor. Marketingul on-line şi off-line l-am demarat odată cu lansarea site-ului, acesasta este partea cea mai costisitoare a business-ului în momentul de faţă deoarece costurile se ridică la aproximativ 3000 euro per lună. În luna decembrie am lansat o campanie de publicitate la Radio Magic Fm, iar din luna ianuarie am pornit cu promovoarea pe Google Ads şi Facebook”, ne mărturisește Ioana. Ambiția este, la rândul ei, un ingredient obligatoriu, ca și răbdarea și anduranța, pentru că cheltuielile cu un asemenea proiect, spun cei de la savureaza.ro, se vor amortiza în aproximativ 10 luni. Până atunci, antreprenorii și-au asumat investiţia de bani, timp şi muncă.