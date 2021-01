Romanii au tinut cont de sfaturile autoritatilor si pe fondul distantarii sociale si a celorlalte masuri de siguranta impuse, acestia au achizitionat din ce in ce mai mult produsele de care aveau nevoie, online.

Desi expresia de “secolul luminii” a aparut cu mult timp in urma, pe masura ce a trecut timpul, am inceput sa o experimantam si sa o intelegem pe deplin. Daca acum cativa ani in urma conceptul de comert electronic se rezuma la articole vestimentare si produse electronice, pe masura ce timpul a trecut, oamenii au inceput sa aiba incredere si sa constientizeze beneficiile cumparaturilor online.

Avantajele comertului online pentru clienti

Economisire timp – Poti alege produsele pe care ti le doresti fara a mai fi nevoie sa pierzi timp in trafic sau prin mall-uri / supermarket-uri. Gasesti usor cel mai bun pret – In online poti compara foarte rapid preturile produselor si poti alege cel mai bun pret fara a fi nevoie sa depui efort in acest sens. Oferte bune tot anul – Comertul online ii obliga pe vanzatori sa aiba preturi competitive si sa aiba tot timpul campanii de reduceri active. Avantaj tu!

Unul dintre cele mai importante sectoare care a inregistrat cresteri semnificative in timpul pandemiei COVID-19 este reprezentat de bricolaj si do-it-yourself.

Printre cele mai vandute produse pentru amenajari de interior sunt gresia, faianta, usile de interior, dar si parchetul. Acestea sunt transportate pe palet si vin de la furnizor catre client in maxima siguranta. Motivul pentru care numarul de clienti pentru vanzarile de materiale de constructii online este in crestere este varietatea de produse mult mai mare decat in magazinele traditionale. Astazi, datorita comertului electronic, producatorii si importatorii de produse isi pot comercializa marfa si in alta parte a tarii decat cea din care fac parte.

Gresia si placile de ceramica, la mare cautare

In ultimii ani, tendintele in materie de gresie / placi ceramice s-au schimbat considerabil. Se folosesc din ce in ce mai putin placile ceramice de dimensiune redusa (exceptie facand placile ceramice tip caramida) si sunt preferate placile ceramice de gresie sau faianta de dimensiune mare sau chiar supradimensionate.

Printre cele mai vandute produse regasim placile ceramice de dimensiune mare, 60×120 cm .

Da, poti cumpara gresie in siguranta de pe internet, deoarece spre deosebire de produsele uzuale, livrarea placilor ceramice se face numai paletizat, prin firma transportatoare si marfa este manipulata cu stivuitoare si lize electrice, neexistand riscul ca aceasta sa ajunga sparta la dumneavoastra.

Usile de interior – O alta categorie importanta in ceea ce consta amenajarile interioare care a inregistrat cresteri considerabile in vanzari in perioada pandemiei.

Astazi comertul electronic nu inseamna doar o mare parte din cumparaturile de zi cu zi pe care le facem, astazi datorita cererii mari de produse pe internet, furnizorii de serivicii au creat infrastructura si pentru produsele cu greutate si volum mare. In prezent utilizatorii magazinelor online pot achizitiona pana si materiale de constructii de pe internet, fie ca este vorba de produse pentru structura sau amenajari interioare.

