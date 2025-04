Președintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senatul României, senatorul liberal Vlad Mircea Pufu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care arată ”unde s-a pierdut meciul deficitului comercial”.

Acesta își începe mesajul prezentând lanțurile internaționale de magazine care se vor extinde în România, subliniind că această extindere nu este un motiv de bucurie.

Senatoru liberal spune că România a ajuns să fie un adevărat paradis pentru retailerii din Europa, fiind atrasă de un consum intern crescut artificial prin împrumuturi masive, estimate la un miliard de euro pe săptămână.

El a avertizat că această competiție acerbă dintre marii jucători din retailul european, care își dispută acum inclusiv ultimele cartiere și sate din țară, duce la dispariția micilor afaceri românești și la slăbirea inițiativei antreprenoriale autohtone. Potrivit acestuia, micii proprietari ajung în final să devină simpli casieri în rețelele de supermarketuri care le cuceresc localitățile.

El a mai susținut că aceste afaceri locale, deși puțin vizibile, susțineau atât stabilitatea socială, cât și micii producători, care nu aveau acces la marile rețele. Pufu a atras atenția că România a ajuns o simplă piață de desfacere pentru industriile altor țări, fapt reflectat și de poziția scăzută a retailerilor români în clasamentele după cifra de afaceri.

Senatorul a subliniat că producția are nevoie de acces la piață pentru a se dezvolta și că balanța comercială nu va deveni favorabilă decât în momentul în care un mare retailer românesc va ocupa un loc fruntaș în ierarhie.

”Când primul lanț de magazine românesc abia prinde locul 15, devii, de fapt, doar o piață de desfacere pentru industriile altor țări – cele care au rețele de vânzare chiar în curtea ta. Balanța comercială va fi pe excedent când în această ierarhie primul mare retailer va fi român. Pentru că lucrurile stau taman invers. Vânzările, accesul la piață, dezvoltă producția. Or, acest meci pentru țara noastră este pierdut.

Ca soluție, Vlad Mircea Pufu a sugerat modernizarea magazinelor mici și încurajarea federalizării acestora, pentru a putea obține condiții mai bune de aprovizionare și pentru a oferi produse locale pe piață.

”Atatia ani, prin programele de preaderare și apoi prin cele operaționale, am direcționat alocările exclusiv către producție. Am construit fabrici frumoase, am scos produse competitive, dar toate s-au soldat cu eșec. Au produs pe stoc până au falimentat. Unele au fost cumpărate ulterior – de-a gata – de către fonduri de investiții, chiar ele aflate în spatele unor retaileri.

Modernizarea micilor magazine, tot cu bani europeni sau/si din alte surse, și apoi încurajarea federalizării lor, pentru a obține discounturi la aprovizionare, pot fi o soluție. Ele vor susține industria locală oferind accesul la piață pentru produsele românești.”, spune acesta.