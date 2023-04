Deși toată lumea asociază imaginea ei cu cea din ”Diavolul se îmbracă de la Prada”, unde actrița purta plete rebele pe spate, acum câștigătoarea Oscarului, în vârstă de 40 de ani, tocmai și-a mai tăiat pletele, adoptând un nou look de primăvară, cu breton în „cascadă”, potrivit Shefinds.

Actrița care a putut fi admirată luna trecută la premiera filmului „She Came To Me” a decis că a venit momentul unei schimbări de look în timp ce poza pentru cea mai recentă campanie Versace. Woman&Home denumește noua tunsoare cu breton „în cascadă”.

Anne Hathaway și-a expus noul breton în timp ce poza pentru campania Versace

Bretonul ales acum de celebra actriță diferă de cel din filmul ”Princess Diaries”, care l-a adoptat în trecut, deoarece pare mult mai îndrăzneț. Această tunsoare este definită de „șuvițe mai lungi de păr care-și reduc lungimea cu cât ajung mai pe spate, dar păstrează totuși un finisaj des și texturat”. Vedeta a distribuit o colecție de fotografii, cu imagini inedite de la ședința foto pentru Versace, pentru cei 27,9 milioane de urmăritori ai săi. Cu noul breton la vedere, actrița a ales să poarte o rochie neagră decoltată și o curea neagră groasă, în jurul taliei ei minuscule.

Despre colaborarea cu Donatella Versace

Hathaway a scris următorul mesaj: „Când geniala și talentată @donatella_versace m-a abordat pentru această campanie, și-a împărtășit viziunea despre o colecție atemporală cu marca comercială @versace. A spus că vrea să se concentreze pe piese special concepute pentru a fi o parte prețuită a garderobei, chiar în afara tendințelor și care fi purtate de mai multe ori de-a lungul vieții. Mi s-a părut o idee fantastică și sunt atât de mândră, recunoscătoare și încântată să fiu inclusă în emblematica familie @versace. Acum vreau să mă bucur de acești blugi sexy.”

Reacțiile fanilor

Desigur, fanii au reacționat imediat la noul look al lui Anne Hathaway, fiind încântați de bretonul ei. „Îmi place mult bretonul tău, Anne!”, a scris un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Slayed this look wow”. Un alt utilizator s-a referit la rolul ei din ”Diavolul se îmbracă de la Prada” și a glumit spunând că Miranda Priestly (interpretată în film de Meryl Streep) i-ar fi „adorat” noul păr.

Anne Jacqueline Hathaway s-a născut la 12 noiembrie 1982, în Brooklyn, New York, fiind fiica actriţei Kate McCauley Hathaway şi a avocatului Gerald Hathaway. Şi-a dovedit talentul actoricesc devreme, devenind prima şi singura adolescentă acceptată în compania şi şcoala de teatru The Barrow Group, din New York.

Prima apariţie importantă a fost în serialul „Realităţile vieţii” („Get Real”, 1999). Câţiva ani mai târziu, a primit rolul care a făcut-o celebră – Mia Thermopolis din „Prinţesa Îndărătnică” („The Princess Diaries”, 2001) şi apoi „Prinţesa Îndărătnică 2” („The Princess Diaries 2: Royal Engagement”, 2004).

Un succes răsunător l-a avut producţia „Diavolul se îmbracă de la Prada” (2006), în care Anne Hathaway a avut-o ca parteneră pe Meryl Streep. În 2009, este nominalizată la premiile Oscar pentru interpretarea rolului principal din „Rachel se mărită” (2008).

„Dragoste şi alte dependenţe” le-a adus nominalizări la Globurile de Aur ambilor protagonişti ai producţiei: Anne Hathaway şi Jake Gyllenhaal, în 2011. Rolul Fantine din „Mizerabilii” („Les Misérables”, 2012) îi aduce premiile Oscar şi Bafta pentru rol secundar feminin, în 2013.

Majoritatea rolurilor primite în ultimul deceniu au fost în producţii de succes: „Internul” (2015), „Alice in Tara Oglinzilor” (2016), „Colossal” (2016), „Ocean’s 8: Jaf cu clasă” (2018), „Serenity” (2019), „Ticăloasele” (2019), „Lupta pentru adevăr” (2019), „The Witches” (2020), „Armageddon Time” (2022).