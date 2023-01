Veşti deloc bune pentru fanii TikTok!

Celebra aplicaţie ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană. Thierry Breton, comisarul european pentru Piața Internă, a transmis companiei chineze ByteDance că trebuie neapărat să îşi accelereze eforturile de a respecta legislaţia europeană.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, TikTok ar putea primi interzis la nivelul UE, notează jurnaliştii agenţiei Reuters.

Thierry Breton a oferit şi un termen până la care compania din China trebuie să îşi rezolve situaţia, pentru a putea opera în continuare în Uniunea Europeană: luna septembrie.

„Nu vom ezita să adoptăm întreaga gamă de sancţiuni pentru a ne proteja cetăţenii, dacă auditurile nu arată respectarea deplină a legislaţiei”, a afirmat comisarul european pentru Piața Internă.

„Cu cât audienţa are o vârstă mai mică, cu atât este mai mare responsabilitatea. Nu este acceptabil că în spatele unor dispozitive aparent inofensive şi amuzante utilizatorii au nevoie de doar câteva secunde pentru a accesa conţinut nociv, care uneori ameninţă viaţa. (…)

DSA include sancţiuni descurajatoare, inclusiv interzicerea în UE în cazul unor încălcării repetate severe care ameninţă viaţa sau siguranţa oamenilor”, a adăugat Thierry Breton.

Există o listă lungă de reguli pentru platformele sociale, prezentă în legea privind serviciile digitale (DSA). Regulile vizează în special direcţii precum lupta împotriva dezinformării, a discursurilor bazate pe ură şi a utilizării de date sensibile, dar stabilesc şi norme stricte privind obligaţiile de transparenţă.

TikTok a dat imediat asigurări că va respecta legea privind serviciile digitale, subliniind, de asemenea, eforturile sale de a respecta întreaga legislaţie a UE, inclusiv reglementările GDPR şi Codul de bune practici privind dezinformarea.

„Discuţii bune între Shou Zi Chew (CEO-ul TikTok – n.r.) și comisarul Thierry Breton astăzi. Am salutat oportunitatea de a ne reitera angajamentul față de DSA.

De asemenea, am subliniat eforturile noastre de a asigura conformitatea cu GDPR & Codul de bune practici privind dezinformarea. Siguranța utilizatorilor noștri este primordială”, a transmis joi, 19 ianuarie, Caroline Greer pe contul său de Twitter.

