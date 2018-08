Cum a reușit un fermier sărac să își construiască un imperiu agricol: „Nu mâncam, dar investeam”

În tinereţe a fost sărac. S-a însurat la 18 ani neavând niciun ban, conform Ziarulonline.ro. A locuit o vreme cu socrii, apoi, împreună cu soţia, şi-au făcut o cameră într-un grajd ca să trăiască singuri.

„Aveam trei copii şi stăteam într-un grajd. Nu aveam ce să mănânc. Nu aveam nimic“, a povestit Iustin Tudose.

Iosif a făcut economii şi încerca să strângă banii pe care îi câştiga. În unele zile mânca cartofi copţi, ca să nu dea banii pe ulei. „Nu am vrut de la nimeni nimic. Totul am făcut cu muncă. Am împrumutat de unde am ştiut, cu un frate de-al meu, şi am cumpărat un tractor vechi. L-am făcut cum am ştiut noi şi mergeam cu ziua să ar pe la oameni. Am vândut lapte de la singura vacă care o aveam şi am strâns fiecare leu. Fiecare ban pe care-l strângeam îl investeam. Nu mâncam, dar investeam”.

Apoi, bărbatul a cumpărat vaci şi a continuat să investească banii pe care îi obţinea din laptele vândut.

În 2006 a plecat în Germania ca să muncească în agricultură. După doi ani de muncă foarte grea în care a strâns bani a revenit în ţară şi i-a investit în vite, oi, capre şi pământ: „Am lucrat în Stuttgart. Neamţul ne dădea mâncare şi ne asigura cazarea. Toţi bani îi trimiteam şi îi strângeam. Aşa am reuşit să mă dezvolt. Eu nu am ştiut ce înseamnă concediu, vicii, distracţii. Doar muncă şi investiţie“.

Astăzi, Iustin Tudose este unul dintre cei mai importanţi fermieri români din nordul judeţului Botoşani. A luat în arendă peste 350 de hectare de teren pe care cultivă cereale furajere pentru vite şi capre şi grâu pentru panificaţie. În grajdurile sale are peste 40 de vaci şi 400 de capre şi le vinde procesatorilor 700 de litri de lapte pe zi.

„Nu există „nu pot”. Dacă munceşti şi vrei, poţi oriunde şi orice. Este uşor să te plângi şi să aştepţi numai ajutor. Dacă vrei ceva, trebuie să munceşti şi să investeşti, nu doar să cheltui“, a mai declarat Iustin Tudose.