Probleme uriaşe pentru fermierii din România!

Preţurile tot mai mari la motorină riscă să compromită campania agricolă de primăvară

Preţul tot mai mare la motorină riscă să-i bage în faliment pe mulţi dintre ei. Campania agricolă de primăvară şi, până la urmă, orice lucrare agricolă în fermă, este pusă serios în pericol de costul uriaş al carburantului, notează site-ul Agro Inteligenţa.

O astfel de poveste vine şi din partea fermierului constănţean Călin Neculai, membru al Asociației Forța Fermierilor.

În plină campanie agricolă de primăvară, acesta spune că a fost anunţat de şeful depozitului de unde se aprovizionează cu motorină că preţul acesteia va depăşi 8,5 lei/litru chiar de miercuri, 9 martie, notează Agrointel.ro.

“Astăzi am luat motorina din depozit la acelați preț ce se practică și la pompă – 7,3 lei/litru, în condițiile în care de obicei pentru fermă cumpăram litrul sub 7 lei. De la depozit am fost informat că de mâine prețul este de 8,5 lei/litru.

Mi s-a spus că din depozit la OMV deja de astăzi este 8 lei. Eu am 500 de hectare și banii cu care i-am dat acum pe 6 tone luam 10 tone. Fără motorină știu toți fermierii că nu se poate.

Lucrările nu avem cum să le reducem pentru că altfel nu facem producție. Deci nu avem ce soluție să găsim la aceste scumpiri”, a declarat Călin Neculai pentru site-ul citat.

Fermierii aşteaptă cu sufletul la gură ajutorul din partea APIA

Un ajutor deosebit de important, în aceste condiţii, trebuie să vină de la statul român. APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) trebuie să achite la timp ajutorul pentru motorină, speră fermierii.

Ajutorul pentru motorină se achită trimestrial. Cererile pentru primul trimestru se depun de abia după finalul lunii martie.

“Avem și acciza la motorină la un nivel de 1,630 lei/litru, bani pe care îi primim înapoi și care ne ajută cât de cât.

Oricum pe aici prin zonă se aude că se va duce la 10 lei litrul de motorină dacă lucrurile vor decurge ca în prezent, sau chiar mai rău”, a mai precizat Călin Neculai.